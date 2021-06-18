Протасевич не контактировал с представителями ЛНР - адвокат





"Он вообще не понял, что это за вопрос был (по поводу контактов с представителями ЛНР- ИФ)", - заявила адвокат.





Оленская в пятницу встретилась с подзащитным. Жалоб от него она не получила, пишет interfax.by.





"Никаких жалоб. Мы встретились, поговорили. Он сказал, что идет на прогулку", - проинформировала адвокат.





Сообщать о проводимых в отношении Протасевича следственных действиях адвокат не может из-за подписки о неразглашении.





Ранее генпрокурор самопровозглашенной ЛНР заявил, что ведомством в результате следственных действий в Беларуси получены признательные показания Протасевича о преступлениях в Донбассе (убийствам мирных граждан) в составе украинского батальона "Азов" в 2014-2015 годах. По его словам, доказательства послужат основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.





23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти после приземления.





В 2020 году власти Беларуси включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.





27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по факту его участия в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов". По данным следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды националистического батальона и в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.





1 июня генпрокуратура ЛНР обратилась к правоохранительным органам Беларуси с просьбой о проведении следственных действий с участием Протасевича в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе.





Ранее Протасевич сообщил, что был в свое время в зоне конфликта в Донбассе, но в качестве журналиста.







