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СМИ: в ЕС договорились об экономических санкциях против режима в Беларуси

Страны Евросоюза пришли к соглашению о введении секторальных экономических санкций в отношении правящего в Беларуси режима

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Уже понятно, что достигнуто соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем направлениям: калий, нефть и банковская сфера. На совете глав МИД [стран ЕС] в понедельник [21 июня] этому будет дан политический «зеленый свет». [Соглашение] будет финализировано в ближайшие дни», — написал журналист.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати от источников в ЕС сообщает, что договоренность включает также ограничения в финансовом секторе: запрет на выдачу новых кредитов, торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, а также затронет сферу телекоммуникаций и табачного производства, экспорт оружия.

Напомним, официально решение должно быть принято на совете глав МИД стран ЕС в понедельник, 21 июня. Речь идет о четвертом пакете санкций ЕС. 

Кроме того, ожидается опубликование уже принятого 16 июня пакета санкций в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Беларуси. Это список из 78 физических и 7 юридических лиц из Беларуси, на которых будут наложены санкции. 

По информации СМИ, в него на этот раз войдет ряд бизнесменов, наиболее приближенных к высшим кругам власти. При этом стало известно, что Австрия добивается смягчения санкций для банковского сектора Беларуси.

Отметим также, что на следующей неделе также объявят о новых санкциях и США.
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