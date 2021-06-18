Лавров почему-то уверен: конституционная реформа приведет к окончательной нормализации в Беларуси
Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова сказал, что конституционная реформа в Беларуси будет содействовать нормализации ситуации в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главной МИД Беларуси Владимиром Макеем.
По словам Лаврова, министр иностранных дел Беларуси проинформировал его о ходе реформы.
«Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры этой работы. Мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Беларуси и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны», — сказал Лавров.
17:09 18/06/2021
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