По словам Лаврова, министр иностранных дел Беларуси проинформировал его о ходе реформы.





«Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры этой работы. Мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Беларуси и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны», — сказал Лавров.