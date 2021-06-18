"Характер санкций, их синхронность (США и ЕС) и комплексность (персональные + секторальные, широкий фронт секторов, покрывающий практически весь валютный экспорт) говорят о том, что коллективный Запад делает ставку на шоковый сценарий этим летом.





Суть в следующем: медленно и постепенно вводимые санкции реально в среднесрочной перспективе ухудшают жизнь населения, но дают время искать способы адаптации: как и не очень честные схематозы через разные фирмы-однодневки/прокладки/левые юрисдикции, так и адаптировать с точки зрения макрофинансового регулирования (чтобы люди меньше кушали, а у государства было всё ок, и на ключевые нужды хватало).





Шоковый сценарий подразумевает резкий удар санкциями по всем фронтам и паралич работы во многих секторах с целью сорвать стоп-кран в экономике.





Это значит, что скорее всего, Запад делает ставку на кульминацию протеста уже в ближайшее время.





Можно ожидать в ближайшее время новых инициатив по уличным протестам (пока лето — тепло), а также ряда других шагов, связанных с попытками создать и столкнуть альтернативные центры силы внутри режима. Будут работать через кошельков по схеме «сохранение части активов взамен на содействие по смене режима». Будут обещать признание любому преемнику, кто пойдёт на то же. Борьба всех против всех. Сроки — июль, август.





В случае успешной реализации, хаос закончится сменой режима с улицы. Это неприемлемо (или уже просто нежелательно?) для Москвы, там ситуацию осознают, поэтому сегодня был дан сигнал через Макея, что с конституционной реформой лучше поторопиться, если у верхушки есть желание сохранить хоть какие-то гарантии безопасности. Лавров, главный адвокат Беларуси в публичной риторике, публично вспомнил про конституционную реформу, про которую не вспоминал уже полгода.





В случае сохранения контроля над улицей и аппаратом, перед режимом к концу лета остро встанет вопрос о поиске источников существования. Резервы позволяют сохранять ситуацию какое-то время, но в случае тотальных санкций скорость их сожжения увеличится колоссально.





Здесь встаёт вопрос о дефолте — пострадает больше всего Москва. Но даже дефолт в условиях отсутствия притока валюты в прежнем объёме не решит проблему гиперинфляции. А значит вопрос, когда начнёт сыпаться бюджетная и силовая сфера по такому сценарию — это вопрос времени.





Второй пик кризиса (если переживут первый) — осень, зима, когда денег перестанет уже хватать на достаточное довольствие силовикам снизу и совсем не будет хватать на всех остальных.





Единственный вариант это пережить — существенная поддержка России. Тогда можно попытаться дотянуть до политической реформы в начале 2022 года. Но политическая реформа сама по себе вызовет всплеск политизации и протестных настроений, на всё том же фоне, который не денется никуда.





И это будет снова пик протестных настроений, теперь уже со стороны легальных политических субъектов, которые неизбежно возникнут в ходе реформы по принципу увеличения власти парламента.





В любом случае эта половина года будет гораздо тяжелее второй половины 2020 года. Тогда протесты проходили на фоне экономической стагнации, но не кризиса. Что будет, когда вал внутреннего долга скопится и поплывёт бюджетная сфера/попрёт гиперинфляция — не знает никто, но проще явно не будет.





Будут сажать на пайки лояльных, а всех остальных кидать. Но это уже вопрос появления альтернативных государственных институтов, ресурсы на это найдутся.





Это могут быть как политические институты, так и просто бандиты. Этот сценарий — ужас и мрак, но, чтобы до него дожить, режиму нужно проявить недюжинные способности экономического и политического самосохранения, на новом уровне, в условиях шока от санкций.



