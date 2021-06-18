+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Не удивил: Макей объяснил лишение аккредитации иностранных СМИ "пропагандистскими материалами"

Министр иностранных дел Владимир Макей на пресс-конференции 18 июня в Москве пояснил, почему прошлой осенью журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации для работы в Беларуси и многие из них не смогли переаккредитоваться.


Вопрос о ситуации с сотрудниками иностранных медиа чиновнику задал журналист ТАСС, который отметил, что представительство этого российского информагентства лишилось аккредитации для двух из трех своих сотрудников, пишут naviny

«Действительно, в октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится ряд новаций, — ответил Макей. — В том числе мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси, как правило, граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы. Например, если это "Дойче Велле", мы предлагаем, чтобы тогда приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ».

«Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ (западных в первую очередь) аккредитовывал в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти. И понятно, что в данной ситуации это не было, скажем, чисто объективная подача журналистской информации, как того требуют, в моем понимании, законы журналистики. Получался в итоге идеологически заряженный пропагандистский материал, что не является, как мне кажется, задачей журналистики. Именно поэтому такое решение и было принято», — сказал он.

Макей сообщил, что сейчас в стране аккредитовано более 150 журналистов иностранных СМИ, из которых половина — представители российских массмедиа.

"Что касается информационного агентства ТАСС, то мы аккредитовали одного представителя, — отметил Макей. — В последнее время ТАСС в нашем понимании иногда в отношении Беларуси выпускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода ". Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопросов», — подытожил чиновник.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]