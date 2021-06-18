+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Класковский: Антиутопия Оруэлла на фоне ситуации в Беларуси просто блекнет

Белорусские власти успешно движутся в направлении Северной Кореи, считает политобозреватель Александр Класковский.

Класковский: Антиутопия Оруэлла на фоне ситуации в Беларуси просто блекнет
— Я думаю, что за обращением в суд, чтобы признать экстремистскими материалы портала TUT.BY, стоит несколько целей властей, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский. — Во-первых, они хотят полностью уничтожить TUT.BY, включая весь контент, в том числе и в соцсетях.

Во-вторых, под ударом автоматически оказываются все, кто в той или иной форме использовали контент портала, потому что все они могут попасть под «распространение экстремистской продукции», в том случае, если суд примет такое решение 24 июня. Это очень вероятно, потому что мы знаем, как у нас работает судебный конвейер в таких случаях.

И, в-третьих, это такая матрица для разгрома других СМИ. Для этого теперь можно использовать абсолютно резиновые формулировки законов типа «ущерб национальной безопасности».

Под экстремизм подгоняют то, что в материалах дается «негативная оценка деятельности Александра Лукашенко». Но даже нынешняя Конституция предусматривает свободу мнений и их выражений! А это подразумевает и критику любых чиновников, вплоть до самого высокого ранга.

По словам собеседника, возможность любое СМИ, где есть критические материалы и субъективные мнения, уличить в "экстремизме", позволит властям попытаться тотально зачистить все неугодные ресурсы.

— Такая ситуация, что антиутопия Оруэлла блекнет. У него шла речь о переписывании истории, а здесь, как отметили представители TUT.BY, о том, чтобы вообще вырубить 20-летний кусок истории, который зафиксирован в материалах портала. Ведь это была летопись страны, со всеми позитивными и негативными явлениями.

Белорусские власти перешли все те «красные линии», которые еще год назад, казалось, они не могут перейти. Раньше комментаторы и эксперты говорили, все-таки у нас не Северная Корея, у нас невозможны такие жесткие меры по ограничению распространения информации. Теперь мы видим, что белорусские власти успешно движутся в направлении Северной Кореи.

Они показывают не только в информационной, но и в других сферах, что грубая сила, брутальные методы и в XXI столетии могут оказаться достаточно эффективными. Они считают, что против лома нет приема, — рассуждает политический обозреватель.

Вместе с тем, он уверен, что тотальной зачистки информационного поля не получится, а ее попытки могут привести к совершенно противоположному результату.

— Нужно отметить, что белорусские власти показали, что, если они переходят «красные линии», то они могут на какое-то время добиваться успеха. Но в данном случае прогресс технологий обгоняет возможности цензуры, любой грубый инструмент отстает от изобретательности тех людей, которым нужна информация и которые ее распространяют.

Можно объявлять все новые Телеграм-каналы и СМИ экстремистскими, но на их месте будут возникать другие, с другими названиями. Я думаю, что власти поставили перед собой неблагодарную и нереализуемую задачу, потому что даже в советское время, когда не было интернета, люди слушали «Голоса», работало сарафанное радио.

Разгром профессиональных СМИ может привести к тому, что аудитория уйдет в Телеграм-каналы, где более резкая риторика, а информация не всегда верифицируется. Будут распространяться слухи, когда многие вещи гипертрофируются и подаются в искаженном виде. В итоге власти получат такой негативный эффект, который будет бумерангом бить по ним самим.

И потом, есть зарубежье. Сервер в Беларуси легко заглушить. Но если разместить его за границей… Даже в Китае и в Иране при желании можно получать свободную информацию из-за границы.

Просто этими своими действиями власти будут радикализировать своих противников, повышать их техническую грамотность по части обхождения всяких барьеров. Смогут ли они выиграть в такой ситуации?

Я уже не говорю про одиозный имидж, как внутри страны, так и на международной арене. Потому что, когда громят TUT.BY, затрагивают интересы не только политических противников, но и такой индифферентной публики, которая просто ходила туда из-за почты, афиши, курсов валют. Этих людей ситуация заставит задуматься и сделать выводы, — заключил собеседник.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]