Виктор Бабарико, находящийся под следствием экс-глава правления Белгазпромбанка, планировавший принять участие в президентских выборах в Белоруссии. В Беларуси возможен сценарий смены власти, аналогичный событиям в Румынии в 1989 году, но от этого никто, в том числе Россия, не выиграет, заявил, находящийся под следствием экс-глава правления Белгазпромбанка, планировавший принять участие в президентских выборах в Белоруссии. РБК передал вопросы Бабарико, находящемуся ровно год, с 18 июня прошлого года, под арестом в Беларуси.





Намеревавшегося принять участие в выборах президента Беларуси в 2020 году экс-банкира арестовали, так как, по данным белорусских правоохранителей, на базе возглавляемого им Белгазпромбанка якобы действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Дело рассматривает Верховный суд, максимальное наказание в случае признания виновным — 15 лет заключения.





В 1989 году в ходе антикоммунистического восстания президент Николае Чаушеску с женой Еленой попытался бежать из страны, но был схвачен, осужден специальным военным трибуналом и расстрелян.





«Россия иногда исходит из философии, что если уже навыдавали денег, то отказываться от поддержки — это потерять. Но это принцип сумасшедшего дома, чем дольше ты выдаешь, тем еще более жалко потерять, от этого нужно отходить», — считает он.





Потому что «после всех событий, в том числе с посадкой самолета, сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно», — говорит Бабарико.





При этом к 2024 году, отмечает Бабарико, у России может получиться «поглотить» Беларусь. К этому году — президентских выборов — Москва должна будет определиться, что делать с Беларусью дальше:





«Либо мы видим управляемую историю, которая удовлетворяет Россию с точки зрения контроля и предсказуемости, либо мы видим серьезное углубление интеграции».





На последний вариант работает растущий в Беларуси госдолг и то, что Россия фактически единственный кредитор страны. Финалом «поглощения Беларуси» он считает возможное введение единой валюты с единым эмиссионным центром в Москве.





Оснований для государственного объединения России и Беларуси в 2024 году нет, ранее заявлял президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.





«По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — говорил он.





Бабарико не считает, что Лукашенко пойдет на проведение референдума об изменении Конституции — предложенный властями вариант выхода из кризиса. В стране продолжает работать комиссия по выработке предложений по изменению Конституции, референдум по принятию которых Лукашенко обещал провести в 2022 году.





«Они поняли одну вещь — нынешних беларусов на избирательные участки привести они никогда не захотят ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от повода. Легально собрать беларусов и дать им высказаться — для властей это приговор. Поэтому они отменили местные выборы, поэтому большой веры в то, что до 2025-го будут какие-либо выборы или референдумы, у меня нет. Опыт августа 2020-го оказался для властей большим и болезненным, любой первый после этого приход к избирательному участку будет для них необратимым», — считает он.





Напомним, местные выборы в Беларуси должны были пройти до 16 января 2022 года. Однако в мае обе палаты парламента страны приняли обращение к Лукашенко с предложением перенести выборы на 2023 год.





В пользу введения единого дня голосования высказалась и глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Для этого до 16 октября будет принят специальный Конституционный закон о введении в Беларуси единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней, заявила она.





Так как белорусская власть «категорически не видит возможности» разговаривать со своими противниками, переговоры возможны только при давлении со стороны внешних сил, также отмечает Бабарико.





Вероятность позитивного результата будет значительно выше, «если к этому переговорному процессу будут побуждать не со стороны Запада, но и внешние спонсоры режима», то есть Россия, которая своей финансовой помощью сдерживает экономический кризис в Беларуси, считает он.





Бабарико также называет «ложным предположением», что только действующий режим в Беларуси обеспечивает эффективное и стабильное взаимодействие Москвы и Минска.





Если же ситуация не разрешится своевременно, «есть вероятность проспать ситуацию», отмечает он. «События с мая по август 2020-го развивались так стремительно, что никто не успел среагировать. И не дай Бог, если реализуется сценарий Румынии, от этого никто не выиграет. Хоть сейчас кажется, что в Беларуси этого не может быть, но вероятность на самом деле существует», — говорит он.





Справка. Виктор Бабарико с 2000 года по 2020 год возглавлял правление Белгазпромбанка (дочерний банк «Газпрома» и Газпромбанка). Он мог стать одним из главных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, но в бюллетени его имя не попало.





Бабарико задержали ровно год назад, 18 июня, еще до регистрации кандидатов. Он собрал рекордное количество подписей за свое выдвижение — более 420 тыс., из них действительными признали 165 тыс., но баллотироваться ему не дали, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении.





Когда Бабарико был задержан, занимавший пост председателя Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас возглавляет КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стоят «кукловоды» — «большие начальники» в российском «Газпроме», «а может быть, и выше», которые опасаются, что раскроется их причастность к незаконной деятельности.





17 февраля над ним и другими фигурантами дела Белгазпромбанка начался суд, 21 июня начнутся прения.