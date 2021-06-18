"Чтобы предательства не было" Вот как нынче Лукашенко назначает послов
Лукашенко назначил сегодня послов в Иран, Монголию и на Кубу
Официальный Минск в Иране представит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов.
Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии.
А руководить белорусским посольством на Кубе будет нынешний Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский
"Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и президента там, куда вас сегодня направят.
Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", - заявил Лукашенко, назначая послов.
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12:01 18/06/2021
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