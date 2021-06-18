Правозащитники признали политзаключенными уже более полутысячи человек!
В Беларуси правозащитными объединениями признаны политическими заключенными еще пять человек. Всего их количество в стране теперь составляет 501 человек.
Среди последних пяти признанных политзаключенными Герман Быхов находится под стражей за разжигание вражды в отношении сотрудников МВД. Сергей Бобашев осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление представителя власти. На такой же срок за клевету осужден Александр Агрейцович.
За оскорбление президента Дмитрий Бобок осужден на один год лишения свободы, а Юрий Бирюк – на полтора.
В связи с этим представители белорусского правозащитного сообщества отмечают необходимость декриминализации клеветы и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.
Они требуют немедленно освободить Германа Быхова, Сергея Бобашева, Александра Агрейцовича, Дмитрия Бабка, Юрия Бирюка и прекратить уголовное преследование в отношении них.
Также, по их мнению, следуют принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно – статей 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 УК, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.
Кроме этого, правозащитники требуют “немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны”.
Источник: telegraf.by
11:31 18/06/2021
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