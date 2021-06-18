Санкции могут включать ограничения на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, а также рестриктивные меры в отношении банковского сектора.





«Санкции также должны распространяться на финансовый сектор. Австрия выступает в этой связи за запрет на торговлю ценными бумагами и инструментами денежного рынка, что будет жесткой мерой. Для Австрии очень важно, чтобы финансовые санкции не были нацелены на население Беларуси. В наших общих интересах, чтобы Беларусь не втягивалась еще дальше в сферу влияния России», — говорится в заявлении МИД Австрии для EUObserver, которое цитирует издание.





EUObserver также приводит комментарии анонимных работников дипломатического корпуса Евросоюза. По словам одного из них, австрийская сторона хочет смягчить санкции до такой степени, чтобы они практически не влияли на банковский сектор. Второй анонимный источник заявил, что в этом случае финансовые интересы явно ставятся выше принципов. Третий выразил уверенность, что Австрия в итоге поддержит решение остальных стран.





«Это 26 [стран-членов] против одного, поэтому я думаю, что в конце концов им придется капитулировать», — сказал он.





Источник в ЕС назвал «типичной уткой» беспокойство Австрии о благосостоянии беларуского народа и подталкивании Беларуси к России.





«Невозможно ввести какие-либо экономические санкции без потери рабочих мест, и именно Лукашенко, а не ЕС своими действиями приближает свою страну к России», — сказал источник.





Вчера в Брюсселе состоялся последний раунд переговоров по вопросам санкций. В дальнейшем они будут вынесены на утверждение Совета ЕС.





Издание указывает на то, что австрийские финансовые учреждения в прошлом году, когда некоторые другие европейские банки стали отказываться от финансирования в Беларуси, стали активнее предоставлять займы.





В статье также упоминается, что Raiffeisen Bank владеет беларуским «Приорбанком», с чем также может быть связана позиция австрийских дипломатов при обсуждении санкционных мер.