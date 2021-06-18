Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске













Политик заявил, что группа может собраться в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Беларуси. «Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные, диктаторские методы управления, то есть ведет себя так, что должен в истории отвечать за свои действия, такая страна не может в данной ситуации быть площадкой», — заявил Кравчук.



