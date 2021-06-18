Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске
Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске.
Политик заявил, что группа может собраться в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Беларуси. «Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные, диктаторские методы управления, то есть ведет себя так, что должен в истории отвечать за свои действия, такая страна не может в данной ситуации быть площадкой», — заявил Кравчук.
09:51 18/06/2021
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