Документом предусматривается, как будут действовать в условиях чрезвычайного положения силовики, журналисты и обычные граждане.





В Беларуси в случае насильственной смерти президента управление республикой переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, а в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.









В случае возникновения чрезвычайной ситуации особое внимание к историко-культурным ценностям – сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало в эфире СТВ. – В особом режиме будут работать СМИ и интернет.





Белорусский парламентарий отметила, что в случае ЧС будут предусматриваться и ограничения доступа в сети Интернет, к отдельным сетевым ресурсам и соцсетям.





И, соответственно, будет в буквальном смысле этого слова вводиться цензура, – заявила Довгало.





По словам депутата, такие шаги являются одним из элементов защиты конституционного строя и суверенитета страны.



