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В Беларуси в случае насильственной смерти президента - в особом режиме будут работать СМИ и интернет

В палате представителей в четверг рассмотрели три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму.

Документом предусматривается, как будут действовать в условиях чрезвычайного положения силовики, журналисты и обычные граждане.

В Беларуси в случае насильственной смерти президента управление республикой переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, а в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.


В случае возникновения чрезвычайной ситуации особое внимание к историко-культурным ценностям – сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало в эфире СТВ. – В особом режиме будут работать СМИ и интернет.

Белорусский парламентарий отметила, что в случае ЧС будут предусматриваться и ограничения доступа в сети Интернет, к отдельным сетевым ресурсам и соцсетям.

И, соответственно, будет в буквальном смысле этого слова вводиться цензура, – заявила Довгало.

По словам депутата, такие шаги являются одним из элементов защиты конституционного строя и суверенитета страны.
belnovosti.by
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