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Егоров: «США продолжат санкционную политику в отношении Беларуси»

Политолог о прошедшем саммите США-Россия и его влиянии на белорусский вопрос.


— Конечно, можно рассчитывать на продолжение темы Беларуси. Байден ясно обозначил, что вопросы прав человека являются для них важными и будут так или иначе подниматься властями США, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Политолог затрудняется прогнозировать, принесет ли это видимые результаты, перейдет ли в плоскость практических решений.

— Пока что это обмен традиционными риторическими формулами, которые использует как Россия, так и Запад в отношении белорусской ситуации.

Эксперт отмечает, что Беларусь не является ключевым вопросом в отношениях США и России.

— Беларусь — периферийный интерес, поэтому вряд ли на многое можно рассчитывать. В первую очередь, Штаты волнуют вопросы сдерживания Китая, собственной безопасности и кибербезопасности, Арктики. По этим моментам уступки России будут иметь весомый характер для американских интересов.

Тем не менее, по мнению политолога, США продолжат санкционную политику в отношении Беларуси. А Россия будет вести себя так же, как и вела все это время.

Россия будет использовать кризис в Беларуси для получения значимых частей белорусского суверенитета.

— Здесь важными будут позиции США и ЕС в отношении независимости Беларуси. Они могут ясно дать понять, что никакие заключения новых соглашений с Россией, касающихся независимости Беларуси, признаны не будут, — отметил Андрей Егоров.
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