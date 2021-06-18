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Запрет на кибератаки. Опубликован список 16 секторов, который Байден передал Путину

Во время встречи 16 июня в Швейцарии президент США Джо Байден передал президенту РФ Владимиру Путину список секторов экономики и инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.

Фото ЕРА


Журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс опубликовала у себя в Twitter список этих секторов.

1. Химическая промышленность (chemicals).

2. Торговые объекты (commercial facilities).

3. Коммуникации (communications).

4. Критическое производство (critical manufacturing).

5. Плотины (dams).

6. Оборона (defense).

7. EMS (Emergency medical services – скорая медицинская помощь; или Express Mail Service – международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции).

8. Энергетика (energy).

9. Финансы (financial).

10. Пищевая промышленность / сельское хозяйство (food/ag).

11. Правительственные учреждения (govt facilities).

12. Здравоохранение (health care).

13. Информационные технологии (IT).

14. Ядерные объекты (nuclear).

15. Транспорт (transportation).

16. Водоснабжение (water).



Байден сказал, что предупредил Путина: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар.
Liga.net
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