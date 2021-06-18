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Журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс опубликовала у себя в Twitter список этих секторов.





1. Химическая промышленность (chemicals).





2. Торговые объекты (commercial facilities).





3. Коммуникации (communications).





4. Критическое производство (critical manufacturing).





5. Плотины (dams).





6. Оборона (defense).





7. EMS (Emergency medical services – скорая медицинская помощь; или Express Mail Service – международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции).





8. Энергетика (energy).





9. Финансы (financial).





10. Пищевая промышленность / сельское хозяйство (food/ag).





11. Правительственные учреждения (govt facilities).





12. Здравоохранение (health care).





13. Информационные технологии (IT).





14. Ядерные объекты (nuclear).





15. Транспорт (transportation).





16. Водоснабжение (water).













Байден сказал, что предупредил Путина: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар.