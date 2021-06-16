Российские СМИ в дополнение к этому проводят нарратив о неспособности беларусских властей справиться с кризисом без поддержки Москвы и необходимости более тесной интеграции двух стран.





Беларусской аудитории предлагают верить Протасевичу





Беларусская пропаганда в отработке инцидента с Ryanair в Минске для внутренней аудитории лишь на первой неделе делала акцент на нарративе «мы работали по правилам», а потом переключилась на дискредитацию оппозиции, пише т mediaiq.by





Организованное МИДом Беларуси 14 июня пресс-мероприятие по составу участников и отведенному им времени на выступления по идее должно было работать на оправдание беларусских авиационных властей, но в беларусских госСМИ главной звездой стал не человек в погонах, а спикер-политзаключенный Роман Протасевич, опровергающий применение к нему силы и рассказывающий о раздрае в беларусских эмигрантских кругах.





Беларусские авиационные власти и военные непрестанно с 23 мая пытаются убедить весь мир в том, что инцидент нельзя характеризовать в качестве захвата самолета, что собственно перехвата пассажирского самолета Ryanair не было и что другие оценки вызваны лишь поиском повода для оказания давления на официальный Минск, не справедливы и, возможно, являются провокацией. Вместе с тем, фокус внимания беларусских госСМИ явно сместился в более привлекательную для пропагандистской машины сторону борьбы с оппозицией.





Произошла эволюция отношения к Протасевичу. Когда в самом начале агитпроп пытался одновременно отвергать версию захвата самолета для ареста Протасевича и при этом дискредитировал саму эту фигуру («Протасевич не жертва, а террорист»), говорил о спланированной провокации («Запад (Вячорка) «слил» Протасевича, чтобы устроить провокацию против Беларуси»), то теперь уже Протасевич стал источником «независимых» оценок о штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления Павла Латушко и поставщиком доказательств раздрая в оппозиционных кругах, и на этом фоне дискредитация самого этого спикера почти прекратилась.





Интересно, что на первых этапах присутствовало откровенное нарушение постулатов Герберта Грайса (Gricean maxims), которое свидетельствует о манипуляции общественным мнением: официальные лица и комментаторы госСМИ были слишком многословны, забивали белым шумом информационное пространство и множили непроверенную, а также откровенно ложную информацию об инциденте с Ryanair в Минске.





Потом инцидент вывели из фокуса основного внимания и переключились на персону Протасевича, а с его помощью – на беларусскую оппозицию и «ее хозяев». Это позволило от тактики оправдания перейти к нападению. До Протасевича на дискредитации врагов правящего режима специализировались Андрей Мукавозчик и Григорий Азаренок, которые, очевидно, являются частью агитпропа, то теперь об оппозиции говорит оппозиционер. Не случайно на пресс-мероприятии 14 июня Протасевич подчеркнул, что не отрекается от оппозиционных взглядов.





С помощью выступлений Протасевича пропагандистский белый шум заменяется на своего рода конкретику негативных оценок об окружении Тихановской, на личные выпады против Павла Латушко, Степана Путило и Ольги Карач. Впрочем, здесь рядом с фактами присутствуют домыслы, а, значит, постулаты Грайса все равно нарушаются, но уже не так явно, так как уменьшилась интенсивность белого шума.





Для пропаганды получение в качестве своего инструмента Протасевича стало большей удачей, чем ранее Юрия Воскресенского. Предприниматель Воскресенский был рядовым членом инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, и его использование потребовало повышения его статуса до «члена штаба», лидера оппозиции, который осознал ошибки и теперь работает над восстановлением народного единства и ходатайствует за освобождение политзаключенных. В случае Протасевича роль экс-главреда оппозиционного телеграм-канала уже давала высокий статус, а последующий уход «в обслугу» штаба Тихановской укладывался в нарратив о разочаровании в бесплодных действиях оппозиции и одновременно объяснял доступ ко внутренней кухне оппонентов правящего режима.





Теперь у пропагандистской машины возникла необходимость на время забыть негативные эпитеты в адрес Протасевича, ведь он должен играть роль авторитетного источника. Более того, пришлось реагировать на заявление оппонентов правящего режима и родителей Протасевича, что этот человек находится в зависимом положении и, возможно, подвергается пыткам.





В итоге был организован выход Протасевича на публику – хоть под конвоем, но как бы на свободе. При этом как булгаковские персонажи, напуганные свитой Воланда, просились в «бронированные камеры» НКВД, так и Протасевич объяснил на пресс-мероприятии, что «место, в котором я сейчас нахожусь (СИЗО КГБ – Ред.), для меня самое безопасное», «если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту».









Среди отчетов с проведенного 14 июня пресс-мероприятия МИД Беларуси 30% публикаций госСМИ 14-16 июня были посвящены продвижению утверждения «Негуманные методы воздействия к Протасевичу не применялись, он добровольно сотрудничает со следствием». Это частотный нарратив, уступающий лишь самому частотному: дискредитации оппозиции нашлось место в 38% исследованных публикаций. Практически в каждом материале госСМИ подчеркивается, как Протасевич себя свободно вел, шутил и призывал не распространять фейки о плохом обращении с ним.





Не очень частотно, но заметно присутствие призывов, которые на фронте бы звучали как «сдавайся, мы будем тебя хорошо кормить». Протасевич зовет в Беларусь своих родителей, где им якобы ничего не угрожает (он их вывез за границу, предполагая противоположное), рассказывает, как трудно найти достойную работу эмигранту, и в 3,6% исследованных материалов продвигается утверждение: «Абсолютному большинству политических беженцев из Беларуси никогда и ничего не угрожало». «Я понимаю, почему я нахожусь здесь, под стражей. А что этим людям угрожает, я не понимаю. Касательно белорусских событий, я знаю, что белорусские правоохранительные органы продолжают искать людей. Но только тех, которые реально совершали преступления», – цитируют Протасевича.





Значимая часть пропагандистских усилий направлена на лишение субъектности беларусского протеста и утверждение, что им руководит Вильнюс и Варшава, которые, в свою очередь таким образом защищают свои национальные интересы в большой геополитической игре.





Россия как экспортер стабильности и гарант устойчивости Беларуси





Российские СМИ сразу уделили большое внимание задержанным в Минске беларусскому оппозиционному блогеру Роману Протасевичу и его подруге, российской гражданке Софии Сапеге. Этот интерес усилился после демонстрации на беларусском телеканале ОНТ записи его разговора с Маратом Марковым, и был сделан вывод: «Протасевич признал, что причастен к организации беспорядков».





В целом российские СМИ, как государственные, так и негосударственные продвигают на фоне инцидента с самолетом беларускую информационную повестку по нескольким ключевым направлениям. Это:





• слабость беларусской власти и неспособность выйти из кризиса без внешней поддержки;





• страны Запада как дестабилизирующий фактор в развитии беларусского кризиса;





• Россия как экспортер стабильности и гарант устойчивости Беларуси (без привязки к фамилиям руководителей государства).





Медиа постоянно акцентируют внимание на неоправданно резких и политизированных, с их точки зрения, реакции и оценке инцидента с Ryanair в Минске западных политиков. Подчеркивается, что заявления сделаны до того, как было проведено какое либо расследование.





Российские СМИ формируют уверенность аудитории в незаинтересованности Запада в проведении расследования.





Телеканал «Россия 1» цитирует заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, что «Запад не заинтересован в расследовании инцидента с экстренно приземлившимся в Минске самолетом авиакомпании Ryanair». Подчеркивается, что Беларусь всячески способствует проведению расследования «причем, исходя из требований ИКАО, продемонстрировала все относящиеся к нему материалы». И на фоне такой позиции Беларуси, как отмечает Макей, «западные страны уже не желают этого расследования». (В беларусских СМИ эту мысль «Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair не нужны никому, кроме Беларуси» проводит в первую очередь директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский).





«Россия 1» для своих зрителей предлагает утверждение Макея: «Есть явное нежелание западных стран в проведении этого расследования. Потому что результаты будут абсолютно не в их пользу».





Российские СМИ транслируют убежденность Макея, что все решения в отношении Беларуси после инцидента с самолетом «абсолютно политические».





Первоначально как государственные, так и негосударственные российские СМИ оценивали произошедшее исключительно как операцию спецслужб, то есть, вразрез с версией официального Минска. Позднее такую риторику подкорректировали, и сейчас медиа отрицают любые связи России с инцидентом с самолетом и Протасевичем, беларуской оппозицией. Неоднократно упоминается заявление президента России Владимира Путина, который, по его словам, «ничего не знал о ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и получил информацию о ней из СМИ». Путин уверяет, что у него нет «оснований не верить белорусскому коллеге», рассказавшему свою версию о «ситуации с посадкой рейса». Он настойчиво призывает «спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет», и замечает, что все «обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают».





Отдельное внимание уделяется заявлениям официальных лиц Великобритании о том, что они «не нашли дополнительных» доказательств российского участия в посадке самолёта.





Медиа обращают внимание на заявление Романа Протасевича о том, что он считает «следственный изолятор самым безопасным местом для себя на данный момент». Упоминается наличие некой угрозы от «кучек радикалов» и даже возможных претензий «с украинской стороны». Отмечает, что по словам Протасевича:





• с ним в СИЗО «нормально обращаются» и «никаких жалоб или претензий» у него нет;





• все следственные мероприятия проходят в присутствии адвоката, «когда… адвокат нужен, во время следственных действий, он приходит».





«Россия 24» добавляет, что Роман «прекрасно себя чувствует, у него отличное настроение, нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил». Телеканал упоминает, что задержанный «не заключал сделок со следствием, его не принуждали к сотрудничеству, все было добровольно». Кроме того, уточняется, что показания он дает «только представителям следственного комитета» Беларуси.





И государственные, и негосударственные российские медиа сообщают, что Протасевич «по-прежнему не намерен становиться сторонником президента… Лукашенко», но при этом «уважает его как человека».





«Россия 24» и «Коммерсантъ» особо отмечают заявление журналиста, что он «сказал все, что знал о «российском олигархе» и больше «добавить ему нечего».





Российские СМИ используют слова Протасевича для дискредитации протестной активности и лидеров беларусской оппозиции. Медиа подчеркивают, что обратился блогер и к своим родителям, которые «живут в Варшаве и регулярно заявляют, что на Романа оказывается физическое давление». Он пригласил их в Беларусь, уверяя, что в стране родителям ничего не будет угрожать, и заявил, что сейчас их «попросту используют, они ездят с какими-то акциями протеста, за их спинами стоят конкретные политические деятели».





Особый акцент российская пропаганда делает на высказанной Протасевичем уверенности в том, что его «сдали спецслужбам бывшие соратники». И на озвученной им логической конструкции, что, «сотрудничая со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше».





Российские СМИ (кроме «Коммерсанта») не исключают активной роли российского олигарха беларусского происхождения Дмитрия Мазепина в беларусском кризисе. При этом бросается в глаза отличный от мейнстрима подход «Коммерсанта». Ресурс информирует о реакции Мазепина и его поведении на беларусском и внутрироссийском направлениях и высказывает предположения о его причинах.





Львиная доля внимания и материалов российских СМИ посвящается общему противопоставлению «коллективного Запада» процессу развития Беларуси и России, их интеграционным инициативам. При этом на фоне тезиса о слабости беларусской власти и роли РФ как силы, способной внести стабильность в кризис, акцентируется внимание на экономической, силовой и политической поддержке беларусских властей со стороны РФ. Российские СМИ (независимо от собственника) демонстративно объединяют Беларусь и Россию в одно целое посредством введения тезисов об общих проблемах, совместной внешней угрозе (со стороны НАТО), схожих проблемах в коммуникации со странами ЕС и с США. Создаётся эффект явного противопоставления: недовольство ЕС и США сближением Минска и Москвы, давление на Лукашенко и «равноправный» характер интеграции РФ и Беларуси с другой стороны.



