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В Беларуси может появиться мемориал "Уз’яднанне" на тему воссоединения белорусского народа

В Беларуси может появиться мемориал на тему воссоединения белорусского народа, это следует из рекомендаций Палаты представителей Национального собрания, опубликованных по итогам парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", говорится в телеграм-канале нижней палаты парламента.



Депутаты порекомендовали Министерству культуры совместно с Национальной академией наук "проработать вопрос о создании мемориала под рабочим названием "Уз’яднанне", посвященного воссоединению белорусского народа".

Парламентарии считают, пишет smartpress.by, что воссоединение Западной Беларуси с БССР предотвратило угрозу полонизации и ассимиляции белорусов. "Этот акт исторической справедливости завершил процесс территориальной и этнической консолидации белорусской нации — необходимого прочного фундамента белорусской государственности", - заявили в Палате представителей. 

В итоге кроме создания памятника, там рекомендовали Минобразования "при организации образовательного процесса уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о воссоединении белорусского народа". 

Также рекомендуется "предусмотреть всестороннее раскрытие проблематики международных отношений в межвоенный период, коллаборационизма и деятельности прогерманских организаций на оккупированной территории БССР, геноцида белорусского народа, включая представителей других народностей, проживавших на территории Беларуси, немецкими захватчиками и национальными военизированными формированиями (польские, украинские, прибалтийские националистические группировки), преступлений польских и украинских националистов против мирного населения БССР в послевоенный период".

Затронули рекомендации и Мининформ. Ему рекомендуется широкая информационно-просветительская кампания "по освещению событий, связанных с воссоединением западнобелорусских земель с БССР, в целях формирования объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства, недопущения искажения исторической правды".

Кроме того, депутаты считают, что неплохо было бы заняться формированием в общественном сознании "убеждения о необходимости установления Дня народного единства белорусского народа".

Белтелерадиокомпании рекомендуется подготовить цикл документальных, публицистических фильмов и передач о событиях межвоенного периода, последствиях Рижского мирного договора, судьбах известных соотечественников, принимавших активное участие в борьбе за национальное самоопределение белорусов и объединение с БССР, о национально-культурном угнетении белорусского народа в Польском государстве, об историческом значении освободительного похода Красной Армии в 1939 году.
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