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Владимир Путин «проникся» Джо Байденом и требует не мешать ему работать

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом смог «считать» своего коллегу. По словам главы РФ, тот образ Байдена, который создают как наши, отечественные журналисты, так и зарубежные представители СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.

Фото: Telegram-канал Марии ЗахаровойФото: Telegram-канал Марии Захаровой

Путин подчеркнул, пишет rusplt.ru, что текущий президент Штатов настоящий профессионал, с которым нужно очень внимательно вести дела, чтобы ничего не упустить из виду.

«Он собран, понимает, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это. Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать», — цитирует Путина ТАСС.
Источник: Марьям Ибрагимова
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