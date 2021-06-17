ЕС призывает Лукашенко прекратить тайные смертные казни

Виктор Павлов в суде (Фото - Весна)





В заявлении сказано, что беларуские правозащитники из лишенной аккредитации организации Весна проинформировали ЕС о том, пишет news.liga.net что родственникам Виктора Павлова, приговоренного к смертной казни в Беларуси, недавно отказали в информации о его местонахождении.





Как утверждают в Евросоюзе, это не единичный подобный случай, что говорит о тайных казнях, проводимых авторитарным режимом. Также в ЕС напомнили, что Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще есть смертная казнь.





"Необходимо положить конец секретности пенитенциарной системы в Беларуси, и ЕС напоминает о своем безоговорочном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах", – сказано в заявлении.





В 2019 году беларус Виктор Павлов был признан виновным в убийстве двух пенсионерок на Витебщине. Его приговорили к наивысшей мере наказания – смертной казни.





Недавно сестра Павлова сообщила, что не получала от брата писем уже несколько месяцев. Она пыталась договориться с начальником СИЗО о свидании с братом, но ей отказали и не дали информации о его состоянии. Женщина подозревает, что его уже расстреляли.