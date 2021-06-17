+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тышкевич: О чем говорили и о чем договаривались Байден и Путин

Аналитик Игорь Тышкевич - о встрече президентов США и РФ

"Посмотрел освещение встречи Байдена и Путина на CNN, BBC и на российских каналах. Естественно, не пропустил обе пресс-конференции.

Учитывая блок ранее заявленных тем и то, о чём говорили лидеры США и РФ создалась достаточно интересная картина приоритетов и логики дальнейшего развития их отношений.

Глобального "договорняка" пока не будет. Но стороны обозначили готовность разделять ценностное противостояния и работу по сферам интересов. Что уже опасно для небольших государств вроде Беларуси и Украины.

НО есть и варианты, если официальный Киев и стороны противостояния в Беларуси подумают над позиционированием их государств в свете возможного нового формата отношений РФ и США", - пишет Тышкевич.

Подробнее - в видео
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]