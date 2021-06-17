Об этом заявила во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Беларусь — одна из тех тем, которая рассматривалась в контексте вчерашнего саммита. Президент [Байден] четко пояснил, что это один из вопросов, в котором мы глубоко не согласны с Россией. Я не думаю, что кто-то из двух президентов оспаривает, что наши взгляды на ситуацию в Беларуси очень отличаются.





Президент Байден абсолютно четко заявил, что принудительная посадка самолёта, вытягивание диссидента из него, и выставление его напоказ как на параде, покрытого синяками по всему телу, было просто беззаконным.





Мы верим, что единственный путь, чтобы уважать права и выбор беларуских людей — это провести действительно прозрачные и честные выборы. И совершенно понятно, что мистер Лукашенко боится сделать это. Как и Европа, мы уже ввели некоторые санкции, и я думаю, что на следующей неделе вы увидите, что их станет больше", - цитируют Нуланд телеграм-каналы.