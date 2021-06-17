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Новая Зеландия присоединилась к санкциям против режима Лукашенко

Новая Зеландия запретила въезд на свою территорию ряду граждан Беларуси в связи с подозрениями в фальсификации результатов президентских выборов 2020 года и нарушении прав человека.

Об этом в четверг сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, передает ТАСС.

"Новая Зеландия считает действия режима Лукашенко неприемлемыми и присоединяется к партнерам, прекращая выдачу въездных виз ряду лиц, причастных к злоупотреблениям. Запрет коснется более 50 человек, включая Лукашенко, ключевых сотрудников его администрации, избирательной комиссии страны, полицейского ведомства и сил безопасности", - указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также глава внешнеполитического ведомства отметила, что правительство Новой Зеландии "выражает глубокую озабоченность в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair и ареста находившихся на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги". 

"Мы приветствуем расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и <...> продолжаем призывать Беларусь к проведению свободных и справедливых выборов", - цитирует министра АФН.
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