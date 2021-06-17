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Amnesty Intrnational заявила о преследованиях медиков в Беларуси

В Беларуси были уволены десятки медработников, участвовавших в протестах или критиковавших власти, говорится в отчете AI. Медики заплатили невероятную цену за профессионализм и несогласие.


Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила о жестоких репрессиях белорусских властей в отношении медиков, участвовавших в протестах или критиковавших власти. По данным организации, в связи с критической по отношению к властям позиции в Беларуси были уволены десятки медицинских работников, многие из них лишились возможности продолжать деятельность в медицине. Большое число медиков также получали угрозы, указывается в отчете, опубликованном в четверг, 17 июня.

Массовые увольнения медиков

Массовые увольнения происходят несмотря на нехватку кадров в сфере здравоохранения Беларуси, что приводит к катастрофической ситуации, в особенности в провинции, отмечают правозащитники. "Власти Беларуси не заботятся о праве людей на здоровье и других правах человека. Реакция властей на любое мирное несогласие - насилие и жестокие репрессии. Врачи и медсестры оказались среди тех, кто заплатил невероятную человеческую цену за свой профессионализм и проявление человеческого сострадания", - заявил заместитель директора AI по кампаниям в Восточной Европе и Центральной Азии Брюс Миллар.

Он подчеркнул, что медики в Беларуси "оказались на передовой во время нынешнего кризиса с правами человека в стране". При этом они оказывали помощь пострадавшим демонстрантам, а также "разоблачали попытки властей преуменьшить масштабы кровопролития", за что "многие заплатили высокую цену за свою порядочность, потеряв средства к существованию, а в некоторых случаях и свободу", отметил далее Миллар. При этом "нетерпимость белорусских властей к мирному инакомыслию подрывает систему здравоохранения и медицинское сообщество в условиях глобальной пандемии", подчеркнул он.

AI заявила о систематическом разрушении Минском общественных институтов
По словам Миллара, власти Беларуси во главе с Александром Лукашенко "систематически разрушает самые ценные институты белорусского общества - от культурных организаций и студенческих союзов до журналистского и медицинского сообществ". Amnesty International призвала мировое сообщество "не оставить эту ситуацию незамеченной и выступить против усиливающихся репрессий в Беларуси".

Среди прочего, авторы отчета указывают на приговор в отношении врача-анестезиолога "скорой помощи" Артема Сорокина, осужденного вместе с журналисткой Катериной Борисевич по делу о разглашении врачебной тайны после гибели мирного протестующего Романа Бондаренко. Сорокин был оштрафован и приговорен к условному сроку, Борисевич - помимо штрафа, к реальному сроку.
Источник: dw.com
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