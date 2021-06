Россия и Беларусь проводят свои совместные военные учения «Запад» раз в несколько лет. «Запад-2021» состоится в сентябре и уже вызвал пристальное внимание экспертов после того, как весной Россия сосредоточила около 100 тысяч военнослужащих и значительное количество техники вдоль границы с Украиной и в Крыму.





И хотя Кремль объявил 22 апреля об отводе войск к местам постоянной дислокации, значительная часть военной техники осталась на западе России для использования во время предстоящих учений.





Эксперты сходятся во мнении, что в результате учений возможны изменения в дислокации российских военных в Беларуси.





«После фейковых выборов 2020 года, массовых гражданских протестов в Минске и других городах, после репрессивных мер режима Александра Лукашенко – в том числе недавнего захвата гражданского самолета с целью ареста политического оппонента, – Лукашенко в большей степени нуждается в российских военных», – отметила ведущая дискуссии Хизер Конли, старший вице-президент CSIS по Европе, Евразии и Арктике (Heather Conley, senior vice president for Europe, Eurasia, and the Arctic for CSIS).





«Я бы выделил три фактора интереса к этим учениям, – продолжает мысль генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики (Ben Hodges, Pershing Chair in Strategic Studies in Center for European Policy Analysis CEPA) – в 2014-2017 годах он был командующим вооруженными силами США в Европе – «Россия и СССР всегда использовали такие учения для тестирования своих военных концепций. Они эффективно используют их, чтобы опробовать какие-то новые идеи, технические возможности. Так что для нас важно извлечь из этого как можно больше уроков, а ведь российские учения не славятся прозрачностью».





«Второй момент, – продолжает генерал Ходжес, – состоит в том, что Россия продемонстрирует свою реакцию на предстоящие завтра переговоры между нашим президентом и президентом Путиным не на словах, а на деле. Я сомневаюсь, что в Женеве они будут говорить об учениях, но то, как пройдут эти учения – будет публичной демонстрацией реальных намерений и уровня взаимной прозрачности после переговоров. А в-третьих – учения проходят вблизи украинской границы. Нынешнее лето на Донбассе выдастся жарким, и жара уже началась: несмотря на объявление об отводе войск, которое сделал Путин, на самом деле домой мало кто поехал».





«Учения «Запад» – это на самом деле комплексное мероприятие, которое состоит из нескольких учений, – объясняет Майкл Кофман, директор российской программы Центра военно-морского анализа CNA, (Michael Kofman, Senior Research Scientist in the Russia Studies Program, CNA), – Их конечная цель – отработка новых комплексных сценариев военных действий – от региональных до полномасштабных – против сил НАТО на западном направлении на основе динамичного стрессового сценария.





На самом деле наблюдать за этими учениями для нас очень полезно: это хороший пример того, на что сегодня способны российские военные. Так что «Запад-2021» предоставляет нам большие интеллектуальные или аналитические возможности, позволяет многому научиться, дает представление о том, как именно Россия способна концентрировать и перемещать вооруженные силы непосредственно к границам НАТО. А с политической точки зрения – это сигнал, который Россия посылает США и Европе: это демонстрация силы».





Эксперты остановились на некоторых практических вопросах военной тактики, которые могут быть отработаны во время учений «Запад-2021».





«На что мне действительно не терпится посмотреть – это как российские ВС будут отрабатывать свои сетевые технологии. – продолжает генерал Бен Ходжес. – Посмотрите на недавнюю войну между Азербайджаном и Арменией в Карабахе.





Армения в значительной степени использовала старую советскую модель: не только с точки зрения техники, но и стиля. И Азербайджан разгромил ее. Дело было не только в том, что у них было: скажем, много беспилотных летательных аппаратов, а в том, что их беспилотные системы были объединены в сеть.





Видимо, Россия собирается использовать «Запад-2021», чтобы проверить свои собственные возможности такого рода операций. Мы помним, как быстро российская армия училась на своих ошибках после не очень удачной войны в Грузии в 2008 году. Теперь у них есть возможность использовать опыт соседей».





«Думаю, что на этих учениях будет уделено особое внимание логистике, – добавляет Майкл Кофман. – Будет отработано взаимодействие с гражданскими структурами. Эксперты часто склонны недооценивать, насколько быстро российская армия может разворачиваться. Сегодня Россия – это крупнейшая воздушно-десантная армия в мире, сильная морская пехота, разведка и особенно спецназ. При этом армейская структура очень гибкая: разработана типология войн, вооруженных конфликтов, локальных войн, региональных войн, крупномасштабных войн. Скажем, если они планируют воевать с Украиной, то будут формировать батальонные тактические группы: для этого типа войны им не обязательны целые дивизии».





И все же, рассматривая будущие учения накануне саммита президентов Байдена и Путина в Женеве, эксперты пришли к выводу об особой важности политического аспекта. «Политическая ситуация изменилась со времени последних учений в 2017 году, – говорит Майкл Кофман. – Тогда у России были совсем другие отношения с Беларусью... и поэтому значительная часть учений на самом деле прошла на российской территории.





Теперь этого не произойдет. Что-то подсказывает мне, что в основном учения пройдут на белорусской территории. И не исключено, что потом часть войск в Беларуси и останется. Думаю, мы можем увидеть интересный политический разворот событий.





Например, раздаются голоса, что Беларусь заявляет себя на связующую роль между Украиной и странами Балтии. Возможно, Россия позволит Лукашенко взять инициативу в этом вопросе на себя. Но для России Беларусь – это в основном коридор, который как известно, всегда должен оставаться свободным».





«Конечно, быстрое и масштабное развертывание российских войск в Беларуси, пусть и учебное, это сигнал Западу: Россия хочет, чтобы ни у кого не возникло мыслей о военной поддержке политического кризиса в Беларуси. Политическая поддержка оппозиции со стороны стран НАТО – революция – затем российское военное вмешательство, которое приводит к контрреволюции – это и есть своего рода интеллектуально-политический сценарий учений «Запад-2021»».





С такой точкой зрения соглашается и генерал Бен Ходжес: «Не Запад хочет смены режима в Беларуси. Этого хочет 80% ее собственного населения. И поэтому, чем больше российских войск Лукашенко сможет разместить у себя, чтобы демонстрировать сплоченность, тем для него лучше. Конечно, это нацелено не на маленькую Литву. Это нацелено на те 80% своего населения, особенно на тех невероятно храбрых женщин и мужчин, которые выходят на улицу каждое воскресенье».