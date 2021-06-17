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Правозащитники признали политзаключёнными ещё двух человек

Белорусские правозащитники признали политзаключёнными ещё двух человек. Это Сергей Монич и Михаил Добыш.



Первый был осуждён на 3 года колонии общего режима за нанесение надписей политического содержания, а также за хранение и перевозку наркотического средства (марихуаны массой 0,1 г без цели сбыта). Второй был осуждён на 3 года "химии" за то, что якобы в продуктовом магазине совершил угрозу применения насилия в отношении майора милиции.

Правозащитники считают, что дела Монича и Добыша политически мотивированы, и требуют их освобождения.

В Беларуси на 16 июня насчитывается 495 политзаключённых.
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