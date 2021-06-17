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Российский аналитик: Фамилия Макея все чаще звучит в качестве возможной кандидатуры в «преемники» Лукашенко

После инцидента c самолетом Ryanair и резкого обострения взаимоотношений с Западом, Владимир Макей приобретает всё большее влияние в иерархической системе власти Беларуси, пишет российский прокремлевский телеграм-канал "Минская Семибоярщина".


Стоит задача во что бы то ни стало минимизировать урон на западном направлении. Команде Макея «развязали руки» для ликвидации возникшей внешнеполитической монополии Москвы. Ожидается ряд нестандартных, провокационных и, в то же время, показательных для Запада выпадов в сторону Кремля. «Говорливый» Протасевич должен сыграть в этом не последнюю роль.
 
Фамилия Макея все чаще звучит в качестве возможной кандидатуры в «преемники» Лукашенко. Действительно, в том случае, если будет достигнут международный консенсус и Кремль выставит ультиматум в отношении скорейшего конституционного транзита власти, Лукашенко попытается сделать «финт ушами». Принятие новой Конституции и выставление «двойного агента» Макея в качестве кандидатуры на выборы президента позволит снять напряженность с Западом.

В то же время, Лукашенко в качестве председателя президиума Всебелорусского собрания будет пытаться «продавать себя» Москве как внутриполитический противовес «прозападному» президенту Макею.
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