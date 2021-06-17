



Стоит задача во что бы то ни стало минимизировать урон на западном направлении. Команде Макея «развязали руки» для ликвидации возникшей внешнеполитической монополии Москвы. Ожидается ряд нестандартных, провокационных и, в то же время, показательных для Запада выпадов в сторону Кремля. «Говорливый» Протасевич должен сыграть в этом не последнюю роль.

Фамилия Макея все чаще звучит в качестве возможной кандидатуры в «преемники» Лукашенко. Действительно, в том случае, если будет достигнут международный консенсус и Кремль выставит ультиматум в отношении скорейшего конституционного транзита власти, Лукашенко попытается сделать «финт ушами». Принятие новой Конституции и выставление «двойного агента» Макея в качестве кандидатуры на выборы президента позволит снять напряженность с Западом.





В то же время, Лукашенко в качестве председателя президиума Всебелорусского собрания будет пытаться «продавать себя» Москве как внутриполитический противовес «прозападному» президенту Макею.