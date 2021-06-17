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Tut.by: возможны ограждения практически на всей литовско-белорусской границе

Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе

Это в связи с ростом нелегальной миграции, передает слова министра Агне Билотайте издание DELFI.

По ее словам, по этому вопросу проводится технико-экономическое обоснование, и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

«Кроме того, в дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения — камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро», — добавила она.

фото носит иллюстративный характер

Напомним, с начала 2021 года литовские пограничники задержали уже 387 иностранцев, которые пытались нелегально прибыть из Беларуси. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за весь прошлый год. Такие данные содержатся в недавнем сообщении Службы госохраны границы Литвы от 14 июня.
Tut.by
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