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Мнение: Судя по всему, при каждом исполкоме будут составлены списки особо преданных поклонников Лукашенко и им будет доверено оружие

Последние действия и заявления Лукашенко указывают на то, что он активно продумывает систему создания надежных вооруженных дружин, которые находились бы в подчинении даже не силовым ведомствам, а вертикали власти. То есть, исполкомовцев, пишет аналитический телеграм-канал "Мифология Беларуси".


Главы райисполкомов и горисполкомов назначаются облисполкомами, а руководство облисполкомов тщательно отбирается президентской администрацией. Таким образом, речь про прямую командную цепочку.

«Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять», – заявил он вчера на встрече в Шклове по вопросам территориальной обороны.

Дальше – больше.

«Вы должны знать, где они [подлежашие мобилизации граждане] находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам».

По словам Лукашенко, "объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодествовать внешним и внутренним угрозам".

Судя по всему, при каждом исполкоме будут составлены списки особо преданных поклонников Лукашенко из числа местных активных членов "Белой Руси", ветеранских организаций и прочих подконтрольных властям организаций.

Именно они как "проверенные" граждане будут оперативно отмобилизованы и им будет доверено оружие (как минимум для охраны объектов – это то что называется вслух), если силовому аппарату будет не хватать ресурсов или решимости "разобраться с ситуацией". Лукашенко также допустил, что военные комиссариаты могут быть переданы в подчинение исполкомам.

Тем самым Лукашенко стремится еще и укрепить вертикаль власти как одну из трех опор своего правления – наряду с силовым аппаратом и Кремлем.

Очень опасный, но весьма рациональный с точки зрения его интересов сохранения власти любой ценой, шаг. Яркое воплощение персоналистского военного режима и (в другой классификации политических режимов) султанизма, которому весьма характерно создание боевых структур, не обязательно связанных с силовыми ведомствами, а напрямую подотчетных правителю.
 
Речь не только и не столько про систему территориальной обороны для защиты от внешнего врага, как о продвижении к системе военизированных дружин в услужении вертикали власти для подавления "внутренней угрозы".
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