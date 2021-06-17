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Политолог о Лукашенко: Как тонущий в бескрайних полесских болотах...

Никаких открытых военных действий в отношении Беларуси не предполагается ни одной из стран мира – белорусские власти в очередной раз «запустили пластинку» по проискам внешнего врага.

Политолог назвал призывы Лукашенко к мобилизации «шараханием» от одной причины противостояния с обществом к другой
 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.


По его словам, призывы в адрес регионов быть готовыми к срочной мобилизации не имеют ничего общего с «воинственными настроениями» Лукашенко.

«Реально осознавая ситуацию, которая сложилась 9 августа 2020 года по итогу президентских выборов (а в том, что бывший президент Беларуси знает реальные цифры своей и других кандидатов народной поддержки никаких сомнений не вызывает), Лукашенко пытается как тонущий в бескрайних полесских болотах заблудший председатель совхоза хвататься за любую даже тонкую соломинку, чтобы спасти свою политическую жизнь. Но как известно, любые активные действия в болотной трясине только ускоряют гибель», - пояснил он.

Сейчас Лукашенко «шарахается» от одной версии выдуманных им же причин десятимесячного противостояния с собственным народом к другой и обратно, убежден политолог.

«Сначала, напомню, это были растворившиеся на просторах Беларуси российские командос отряда "Вагнер". Затем появился расплывчатый образ внешнего врага. Какие-то лязгающие гусеницы танков НАТО на границах с Беларусью. Но на Беларусь все никак никто не нападал. Тогда образ внешнего врага сменился на внутреннего, якобы внутри Беларуси действовали группы заговорщиков. Только вот все "заговоры" просыпались как песок сквозь пальцы даже у таких мастеров стряпания политических дел, как Администрации президента и Следственного комитета. Затем снова появился российский след - уже местных олигархов. Сейчас снова запустилась первоначальная пластинка образа внешнего врага. Уже более конкретизированного в "коллективном Западе", который спит и видит, как бы напасть на Беларусь», - указал он.

Такое поведение Лукашенко выглядит очень смешным на фоне повестки обсуждаемых вопросов на высшем уровне президентов США и России на проходящей сегодня встрече в Швейцарии, считает Тихоненко.

«Понятно, что никаких открытых военных действий в отношении Беларуси не предполагает даже в долях процента ни одна из этих сторон. Да и не нужно это во времена современных информационных ехнологий», - указывает он.
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