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Конституционный суд Беларуси может получить право проверки результатов выборов

Конституционный суд может получить право проверять результаты выборов и импичмента президента. Такое предложение прозвучало на сегодняшнем заседании Конституционной комиссии, посвященном судебной системе.


Об этом рассказала сегодня зампред КС наталья Карпович.

«Полагаем, что имеются конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе как президента, так и парламента. Предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов», — цитирует БелТА зампреда КС, члена комиссии Наталью Карпович.

Ранее, пишет moyby.com, предлагалось ввести в Конституцию положения, которые предполагают, что Всебеларусское народное собрание сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов главы государства. Также предлагалось делегировать ВНС право импичмента президента, которое сейчас есть у Национального собрания. В рамках передачи права импичмента ВНС, Конституционный суд будет выносить заключение о законности процесса отстранения президента от власти.

Александр Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают, что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

Однако 15 марта сформирована и начала работать Конституционная комиссия, состоящая из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».
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