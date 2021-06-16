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Романчук: «Противостояние в Беларуси будет затяжным, напряженным и турбулентным»

Как пережить агрессию, страх и разочарование. Известный экономист анализирует результаты последнего опроса.

Романчук: «Противостояние в Беларуси будет затяжным, напряженным и турбулентным»
— 20–30 апреля 2021 года британский Chatham House провёл очередной опрос городского населения Беларуси, — пишет Ярослав Романчук. — С предыдущего опроса прошло три месяца. За это время белорусское общество находилось между двумя непримиримыми, прямо противоположными по смыслам и значениям. Население было в эпицентре информационной войны, мощной PR-кампании между режимом Лукашенко с одной стороны и условно Тихановской с многочисленными организациями, блогерами и каналами.

С начала года страну продолжали раздирать беспрецедентные репрессии. По сотням тысяч семей прошёлся каток Левиафана. Режим не только не пошёл на диалог с оппозицией или даже нейтральным гражданским обществом, а наоборот ужесточил противодействие любым проявлениям оппозиционности. Студенты, предприниматели, врачи, учителя, работники культуры и активные рабочие – в списках пострадавших есть представители самых разных профессий, возрастов и сфер деятельности. Никакой гуманизации и сострадания.

Имитация диалога через назначенных властями структур и лиц шла вязко и неубедительно. И без того запуганное бизнес сообщество было загнано под плинтус и почти перестало дышать. Университеты и школы были плотно закупорены. Рабочие коллективы в состоянии повышенной уязвимости от единственного работодателя молчали в тряпку в ожидании дачно-огородного сезона и привычной гражданской коленно-локтевой позы.

Лукашенко не скрывал своих планов, предпочтений и ценностей: ленинец, жёсткий большевик, жёсткая рука на горле оппозиции, неуёмная жажда власти превыше всего. Инвестиции по советским лекалам. Жёсткое регулирование цен. Громкие наезды на бизнесы и ответные санкции на иностранные компании. Повышение налогов и обязательных платежей. Никаких поблажек малому бизнесу, даже тому, который умирает из-за COVID-ных ограничений.

Плохие новости по режиму работы ИП. Новые валютные ограничения. Плохие новости из бюджета страны. Угрозы санкций в отношении белорусских предприятий. Холодная неопределённость в отношениях с Россией. До конца не прояснилась ситуация с БелАЭС. Зато стало ясно, что государственные предприятия, которые освоили более $50 млрд не могут справиться со своими долгами и развитием без очередной порции господдержки.

С начала 2021 года трудно найти хотя бы одну социальную группу (силовики, топ-номенклатуру, бизнес из группы «слишком-большой/важный-чтобы обанкротиться, узкий круг бенефициаров ЗАО «Беларусь» не предлагать), хотя бы один сектор, который бы уверенно мог заявить, что объективно материально, морально стало лучше, благополучнее и перспективнее. Поэтому результаты свежего опроса Chatham House – это отражение состояния информационного, аналитического, PR-противостояния Лукашенко и оппозиции к нему.

Белорусское общество продолжает находиться в состоянии раздрая, размежевания и открытого противостояния. 64% горожан поддерживает предложение проведения новых выборов, 72% — проведение честного расследования применения насилия силовиками против протестующих, 64% — освобождения всех политзаключённых, прекращения применения силы против протестующих. Однако эти высокие проценты не транслируются на такую же поддержку лидеров про-протестных сил, тем более их повестки дня.

Итак, в Беларуси по одну линию фронта – Александр Лукашенко и его сторонники. Если проанализировать самые разные ответы белорусских горожан, то таких насчитывается ~25 - 27% горожан или ~1,5 миллиона человек, имеющих право голоса. Однако повестка дня Лукашенко и его структуры имеют более широкую поддержку. Например, органам безопасности доверяет примерно столько же, сколько главе страны – 24%, но уровень недоверия снизился до 53%. У армии, которая тоже ведь была в деле, показатели доверия ещё выше.

Показатели доверия к Тихановской как к лидеру про-протестных сил выше – 37%, но в начале 2021 года было 44%. С учётом традиционно по-советски консервативных взглядов сельского населения можно говорить о выравнивании общественной поддержки Лукашенко и Тихановской. Это медийный, информационный и организационный проигрыш про-протестных сил. Теряет сама Тихановская, а её команда, по мнению белорусов, усугубляет положение. В апреле 2021 года команде Тихановской доверяли 30%, а в январе этого года – 34%. Существенное падение за столь короткий промежуток времени. Уровень недоверия к ней был выше – 42% и сократился минимально.

Тихановская и её команда не сумели сформировать позитивную повестку дня для белорусов. Вот ответы на вопрос, что случится, если про-протестные силы придут к власти. 45% считают, что Беларусь будет стремиться вступить в ЕС, 38% — что российские военные объекты будут выведены, 37% — «Беларусь будет проводить проевропейскую внешнюю политику», 35% — «будет граница между Беларусью и Россией», 34% — что Беларусь выйдет из Союза с Россией», 32% — что «российским инвесторам не разрешат участвовать в приватизации», 31% — что «Беларусь будет стремиться вступить в НАТО», 25% — что «людей будут преследовать за пророссийские взгляды».

Ни одного критически важного для белорусов мнения по поводу цен, зарплат, рабочих мест, пенсий, качества медицины или образования. Сформированная собственными действиями и официальной пропагандой повестка дня Тихановской и всеми про-протестными силами – это сплошь и рядом клише и штампы, которые разрушают доверие к оппозиции действующей власти и не представляют в позитивном, конструктивном свете Тихановскую и про-протестные структуры. Вытеснение властями оппозиции в проблематику НАТО, ЕС, России – это явная победа Лукашенко. Трудно было ожидать другого от того состава людей и вырабатываемых ими предложений по социально-экономической проблематике.

Белорусы остаются под мощным влиянием российских и белорусских официальных СМИ. 79% горожан белорусов позитивно относятся к России, 71% — к Китаю, 53% — к Америке (негативно – 24%). Категорическое неприятие НАТО при более чем достаточном уровне поддержки ОДКБ. Доверие к российскому президенту Путину в два раза выше, чем к Лукашенко. Недоверие к нему – всего 27%. Очевидно, миллионы белорусов продолжают идеализировать Россию и её политическое руководство.

Белорусы сохраняют своё по-советски консервативное отношение к разным институтам, несмотря на их реальную позицию и отношение к событиям последнего года в Беларуси. Православной церкви доверяют 39%, католической – 30%, протестантской – 10%, хотя руководство православной церкви официально, громко и однозначно поддержало Лукашенко. Руководители католической и протестантской церквей осудили насилие, призвали к гражданскому миру и диалогу, но белорусы их почему-то во многом проигнорировали. Трудно даётся ценностной сдвиг, особенно если руководители про-протестных сил очень слабо акцентируют внимание именно на ценностной ориентации.

В апреле позитивно относились к требованиям протестующих 36% опрошенных, негативно – 39%. В январе 2021 года соотношение было 39% к 40%, а в сентябре 2021 года – 44% против 37%. То ли требования растворились в информационных потоках, то ли повестка дня была скомкана, но факт налицо. Большая часть белорусского общества не связывает решение насущных социально-экономических проблем с появлением во власти лидеров про-протестных сил.

Притом что белорусы остро чувствуют целый ряд проблем. Так с утверждением «я чувствую себя в безопасности в Беларуси» согласились 32% горожан, 52% — не согласились. Однако в ответах на вопрос, чего ожидать от оппозиции, варианта «безопасности для всех» не прозвучало. С утверждением «Беларусь столкнётся с глубоким экономическим кризисом в ближайшем будущем» согласились аж 64% опрошенных, не согласились лишь 9%.

пять же белорусы не ожидают, что Тихановская или другие лидеры протеста помогут стране справиться к экономическим кризисом. С утверждением «за последние два месяца финансовое положение моей семьи улучшилось» согласились только 17% городских белорусов, не согласились – 68%. В списке потенциальных достижений про-протестных сил нет ни слова по решению этой проблемы.


С высокой вероятностью противостояние в Беларуси будет затяжным, напряжённым и турбулентным. Ни одна из сторон не имеет большинства. Электорат и ценностное ядро А. Лукашенко не имеет потенциала роста, но на его стороне – силовики, ЦИК и мощный союзник в виде российских СМИ и Кремля. Рост поддержки Тихановской в ситуации очевидного провала по ключевым социально-экономическим проблемам также маловероятен. Создаются предпосылки для рельефного представления настоящей ценностной, сущностной альтернативы воинствующей, тоталитарной модели Совок/Госплан. Она должна быть белоруской, с акцентом на те проблемы, которые реально беспокоят белорусов.

Надо, наконец, начать убеждать белорусов в том, что свобода – лучше несвободы, что частная собственность эффективнее номенклатурно-силовой, что драйверами экономики должны быть предприниматели, а не чиновники. Надо, наконец, честно говорить белорусам о порочности культуры XXXXL (халтура, халява, хамство, холуйство, Lицемерие), в которой они продолжают жить, ценить пошлое и аморальное, игнорировать нравственное и ответственное. Надо, наконец, прививать культ и культуру ответственности за себя, свою семью, свой город и страну, чтобы не ждать от Путина/ЕС/Америки решения наших внутренних проблем.

Ни власть, ни большинство оппозиции в этом направлении не работает. Медийный, политический хайп, сезонное увлечение политикой по случаю, утопическое желание решить проблемы одним махом – без тщательной подготовки и долгосрочного погружения и активности – всё это превращает надежды честным, трудолюбивых, стремящихся к лучшей жизни белорусов в глубокое разочарование. Мы в нём. Вместе с агрессией и страхом. А ещё апатия и эскейпизм... А ещё холодная весна и безобразное начало лета.

Тем не менее, высокое напряжение в системе делает её неустойчивой. Маятник может качнуться в любой момент, по никем не прогнозируемой траектории. К этому нужно быть готовым – с чётким набором ценностей, а не требований новых льгот, субсидий, дотаций и преференций от Большого государства.
Источник: UDF
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