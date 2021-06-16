



Здоровье Кима имеет значение в Сеуле, Вашингтоне, Токио и других мировых столицах, потому что он публично не назначил преемника, который контролировал бы продвигающуюся ядерную программу, нацеленную на США и их союзников - если он окажется недееспособным, пишет centralasia.media. Северная Корея, никогда не рассказывающая о внутренней работе своего руководства, за последний год замкнулась еще сильнее, чтобы защитить себя от пандемии коронавируса.





На недавних изображениях государственных СМИ, в том числе опубликованных в среду, Ким, похоже, сильно похудела. Некоторые наблюдатели говорят, что Ким - рост около 170 сантиметров и ранее весивший 140 килограммов - возможно, потерял около 10-20 килограммов.





По словам Хон Миня, старшего аналитика Корейского института национального объединения в Сеуле, очевидная потеря веса Кима - скорее попытка поправить его здоровье, чем признак болезни.





«Если бы у него были проблемы со здоровьем, он бы не стал публично созывать пленарное заседание Центрального комитета Рабочей партии», крупную политическую конференцию на этой неделе, которая, как ожидается, продлится 2-3 дня, сказал Хун.





Со Ю-Сок из Сеульского института северокорейских исследований сказал, что недавнее создание на Севере должности первого секретаря правящей Рабочей партии, занимающей второе место в стране, могло быть связано с возможными проблемами со здоровьем Кима.





Он сказал, что Ким, возможно, разрешил создание этого поста по настоянию высокопоставленных чиновников, но до сих пор не назвал никого на эту должность, потому что это могло ослабить его власть.





«Если Ким столкнется с серьезной проблемой со здоровьем и находится в состоянии, при котором он не может выразить свое мнение, хотя он не мертв, кто примет решение о назначении первого секретаря?» - сказал Со.