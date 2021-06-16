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Стали известны предварительные результаты оценки популяционного иммунитета белорусов к COVID-19

Стали известны предварительные результаты оценки популяционного иммунитета белорусов к COVID-19, сообщает sputnik.by.



Первый этап исследования проводился с 14 по 19 мая. Каждый желающий мог принять в нем участие, заполнив форму в Интернете, что и сделали 12 893 человека по всей стране: примерно по 12–13 % из каждой области и 23 % — из Минска. Большая их часть, 66 % — женщины, 34 % — мужчины.

Согласно первым данным, иммунитет к инфекции есть у 38,4 % белорусов, участвующих в исследовании, — это значит, что они перенесли заболевание. В частности, в Минске иммунитет есть у 37,2 % участников эксперимента, в Минской области — у 34,1 %, в Гродненской — у 42,1 %, в Витебской — у 35,6 %, в Могилевской — у 40,1 %, в Гомельской — у 39,4 %, в Брестской — у 41,3 %.

Больше всего положительных результатов тестов на антитела было выявлено в старших возрастных группах. Так, почти у 50 % участников в возрасте 50–59 лет выявили антитела, в возрасте 70+ — у 43,1 %. Также антитела обнаружили у 39 % детей.

По профессиональной принадлежности иммунитет к ковиду выявили у 46,2 % работников транспортной сферы. Среди врачей антитела есть у 37,9 % участников исследования.

По данным эксперимента, у большинства добровольцев был низкий титр антител (187–750 единиц). При этом наибольший показатель был зафиксирован у людей старшего возраста.
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