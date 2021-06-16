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А что случилось с Кубраковым?

О Кубракове ничего не слышно уже три недели, зато в МВД появился «временно исполняющий обязанности министра».

14 июня госагентство Белта в новости о призывниках и уклонении от воинской обязанности представила первого замминистра МВД Юрия Назаренко как "временно исполняющего обязанности министра внутренних дел".

В пресс-службе Совета Республики также сообщают о «временном» министре.



В то же время, на сайте МВД Беларуси в разделе о руководстве ведомства главой значится Иван Кубраков.

Последний раз глава МВД Иван Кубраков появлялся в качестве министра МВД 26 мая. Он выступал после Лукашенко перед депутатами на тему обстановки в стране на фоне экстренной посадки в Минске самолета Ryanair.

Министр тогда рапортовал о снижении протестной активности. «В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях», — заявил Кубраков.

Вездесущие тг-каналы никак не затронули тему пропажи министра в своих сливах. Какие же варианты могут быть? Например, отпуск или болезнь. 

Как правило, об отставке министров становится известно сразу. Как и о назначении нового главы министерства.

А с учетом, что столь продолжительный отпуск для силовиков такого ранга вряд ли возможен, особенно сейчас, остается вариант с болезнью.
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