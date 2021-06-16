Секторальные санкции ЕС могут быть приняты 21 июня
Секторальные санкции против ряда беларуских госпредприятий главы МИД стран ЕС могут утвердить 21 июня. В этом случае они могут вступить в силу уже 25-26 июня.
Евросоюз может одобрить секторальные санкции против режима Лукашенко уже 21 июня. Об этом сообщает корреспондент радио Свобода в Брюсселе Рикард Юзвяк
Предположительно, они коснутся энергетики, банковского сектора и калийной промышленности и вступятв силу 25-26 июня.
Напомним, как ранее сообщалось, сегодня постпреды стран ЕС согласовали санкции в отношении режима Лукашенко в связи с инцидентом с рейсом Ryanair и политическим кризисом в стране. Ограничительные меры коснутся 78 человек и 7 организаций.
"Белорусский партизан"
16:12 16/06/2021
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