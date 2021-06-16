Политолог Андрей Елисеев прокомментировал желание Лукашенко создать вооруженные дружины, которые находились бы в подчинении вертикали власти.





"Последние действия и заявления Лукашенко указывают на то, что он активно продумывает систему создания надежных вооруженных дружин , которые находились бы в подчинении даже не силовым ведомствам, а вертикали власти. То есть, исполкомовцев, - пишет Елисеев в своем фейсбуке.





Главы райисполкомов и горисполкомов назначаются облисполкомами, а руководство облисполкомов тщательно отбирается президентской администрацией. Таким образом, речь про прямую командную цепочку.





«Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять», – заявил Лукашенко 16 июня на встрече в Шклове по вопросам территориальной обороны.





Дальше – больше.





«Вы должны знать, где они [подлежашие мобилизации граждане] находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам».





По словам Лукашенко, «объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодествовать внешним и внутренним угрозам».





Судя по всему, при каждом исполкоме будут составлены списки особо преданных поклонников Лукашенко из числа местных активных членов «Белой Руси», ветеранских организаций и прочих подконтрольных властям организаций.





Именно они как «проверенные» граждане будут оперативно отмобилизованы и им будет доверено оружие (как минимум для охраны объектов – это то, что называется вслух), если силовому аппарату будет не хватать ресурсов или решимости «разобраться с ситуацией». Лукашенко также допустил, что военные комиссариаты могут быть переданы в подчинение исполкомам.





Тем самым Лукашенко стремится еще и укрепить вертикаль власти как одну из трех опор своего правления – наряду с силовым аппаратом и Кремлем.





Очень опасный, но весьма рациональный с точки зрения его интересов сохранения власти любой ценой, шаг. Яркое воплощение персоналистского военного режима и (в другой классификации политических режимов) султанизма, которому весьма характерно создание боевых структур, не обязательно связанных с силовыми ведомствами, а напрямую подотчетных правителю.





Речь не только и не столько про систему территориальной обороны для защиты от внешнего врага, как о продвижении к системе военизированных дружин в услужении вертикали власти для подавления «внутренней угрозы».