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Цитата дня: власть хотела международного признания - она его получила

Политик Андрей Дмитриев высказался по поводу ситуации вокруг Беларуси.

"Впервые США, ЕС, Британия и Канада не просто координируют позицию по Беларуси, но совместно вырабатывают. Власть хотела международного признания — она его получила. Да ещё смогла объединить против себя многие крупные организации от МВФ, Всемирного банка до НАТО с G7. И — изоляция", - цитирует Дмитриева gazetaby.com
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