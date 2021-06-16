Цитата дня: власть хотела международного признания - она его получила
Политик Андрей Дмитриев высказался по поводу ситуации вокруг Беларуси.
"Впервые США, ЕС, Британия и Канада не просто координируют позицию по Беларуси, но совместно вырабатывают. Власть хотела международного признания — она его получила. Да ещё смогла объединить против себя многие крупные организации от МВФ, Всемирного банка до НАТО с G7. И — изоляция", - цитирует Дмитриева gazetaby.com
14:37 16/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение