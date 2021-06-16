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Нелегалами из Беларуси займется Генпрокуратура Литвы

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру страны в связи с подозрениями организации незаконного провоза людей из Беларуси, сообщило в среду министерство.

Нелегалами из Беларуси займется Генпрокуратура Литвы
на днях открывшийся в Литве на границе с Беларусью временный палаточный лагерь для нелегалов
"Уже несколько недель границу незаконно пересекают прибывающие из третьих стран, мы видим признаки того, что это могут делать организованно. Мы не можем терпимо относиться к подобным вещам, поэтому обратились в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование", – отметила глава МВД. 

По данным министерства, с начала этого года были задержаны 392 гражданина третьих стран, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. Только с 1 по 16 июня этого года незаконно границу пересекли 204 мигранта, пишет delfi.lt

При этом за весь 2018 год литовские пограничники задержали 104 иностранца, которые пытались нелегально попасть из Беларуси в Литву. В 2019 году таковых было 46, а в 2020 году — 81 человек. 

Сейчас на участке границы с Беларусью усилена охрана, пограничникам помогает Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. 

На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы. Полиция помогает в охране на Девянишской петле. 

На этой неделе в Центре регистрации беженцев в Пабраде был оборудован палаточный городок для нелегальных мигрантов. Эту инфраструктуру предоставила армия Литвы. В нем 80 мест предназначено для изоляции по причине карантина, и еще 270 - для расселения. Палаточный лагерь начал действовать на этой неделе.

Тем временем как раз сейчас в минском аэропорту приземлился рейс из Багдада. Это «Боинг-777», способный перевозить до 550 пассажиров.

Напомним, 26 мая Лукашенко заявил, что Беларусь была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в ЕС, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
"Белорусский партизан"
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