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Суд над политзаключенным Николаем Дедком назначен на 29 июня

29 июня в 10:00 начнется суд над активистом анархистского движения и политзаключенным Николаем Дедком

Парня обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе — в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Задержали Дедка 12 ноября на конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района. 

Правозащитники сообщали, что после задержания активиста пытали: били дубинкой, электрошокером били по пяткам, угрожали изнасилованием. У Дедка требовали назвать пароли и администраторов телеграм-каналов.
Источник: euroradio.fm
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