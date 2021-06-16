Суд над политзаключенным Николаем Дедком назначен на 29 июня

Парня обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе — в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".





Задержали Дедка 12 ноября на конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района.





Правозащитники сообщали, что после задержания активиста пытали: били дубинкой, электрошокером били по пяткам, угрожали изнасилованием. У Дедка требовали назвать пароли и администраторов телеграм-каналов.







