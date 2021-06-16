Как и следовало ожидать: постпреды ЕС согласовали санкции в связи с захватом самолета Ryanair

Постоянные представители стран ЕС согласовали ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с инцидентом с рейсом Ryanair и политическим кризисом в стране.