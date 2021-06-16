+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ганапольский: Многие рассуждают, не начался ли 37-й год

Российский журналист отмечает, что люди начинают писать доносы, и цитирует Довлатова.

"Довлатов как-то написал точную фразу: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?», — пишет обозреватель Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. 

— Довлатов знал ответ. Соседи написали, которые за солью приходили. Товарищи по работе написали, с которыми вместе получал медаль «Ударник коммунистического труда».

Если ты учёным был, то писали донос товарищи-учёные, которые хотели пройти вперёд тебя. Короче, был бы человек, а «дело» найдётся.

Нужно отдать должное Путину — он для меня бьёт все рекорды. Если дедушку Ленина называли «самый человечный человек», то Путин, после интервью NBC, смело может носить звание «самый бесчеловечный». 

Но это его прекрасный стиль такой — уничтожать своих врагов, не скрывая это публично. Публично заявить, что он не уверен, выживет ли Навальный в тюрьме, или как там он это точно сказал, — это дорогого стоит.

Я так понимаю, что это новая мода такая — сказать нечто такое бесчеловечное и негуманное, что даже сайт Кремля и госинформационные агентства это вырезают. В общем, попал Путин под цензуру, бедный.

Но для того, чтобы уничтожить врагов, их нужно найти. С этим прекрасно справляется Госдума, штампуя законы, назначающие граждан врагами.

Однако, не пора ли и общественности, простым людям, так сказать, включиться в общую работу и начать писать доносы? И тут, как видим, выясняется, что Путину с народом повезло и дело пошло!

Вот некий «Фонд защиты национальных ценностей» потребовал признать «Медиазону» — одно из последних СМИ, которые можно отнести к независимым, иностранным агентом. 

В доносе подробно перечислены «преступления» «Медиазоны» — перепечатывала материалы СМИ — «иностранных агентов», получала премии и награды от фондов, признанными такими же агентами. 

Далее, вот эти доносчики написали обращение, где обвиняют, что «Медиазона» «навязывает нашей молодежи неприемлемые западные ценности» и что «мы сами тут без вас разберёмся как жить».

Вы удивитесь, но реакция власти последовала молниеносно! Комиссия ГД «по расследованию вмешательства» уже направила в госорганы сведения об участии «Медиазоны» в политдеятельности и финансировании из-за рубежа. Так что, скоро «Медиазоне» кирдык.

Какие два вывода можно сделать из этой истории.

Первый, привычный, — государство уничтожает все, что шевелится.

Второй — тревожный — в дело включились доносчики от народа.

Знаете, тут многие рассуждают, не начался ли 37-й год. Вот сейчас он и начинается, ибо широкие репрессии невозможны без включения широких народных масс. Вот массы и подтягиваются.

Гребенщиков, говоря о Ленине и Сталине, остроумно заметил, что те, кто их возвеличивают, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных.

Те, кто пишут доносы, рассчитывают на это же. И не обязательно это квартира. Можно оказаться в Госдуме, можно получить финансирование от государства.

Если ты начал писать доносы, ты многое можешь получить. Тридцать сребреников сегодня вручаются в самых разных вкусных видах".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]