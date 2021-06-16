+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Закулисье: Самолет российской делегации час "мотали" над Женевой из-за прилета Байдена

Для Путина на всякий случай застолбили номер в гостинице, хотя встреча планируется одним днем

Закулисье: Самолет российской делегации час "мотали" над Женевой из-за прилета Байдена
Вилла "Ла Гранж": здесь в библиотеке пройдет встреча Путина и Байдена. Фото АР
Через несколько часов в Женеве начнётся одно из главных политических событий года, но для местных жителей встреча Владимира Путина и Джо Байдена, похоже, не имеет большого значения. На улицах  нет ни одного приветственного плаката. В местных СМИ явно доминирует тема футбола. А единственным напоминанием  о  саммите служат российские и американские флаги, вывешенные на мосту Монблан, куда туристы приходят сфотографировать лебедей, пишет MK.ru. 

Зато у журналистов, прибывших освещать встречу, уже началась горячая пора. Все дорогие отели на Женевском озере оккупированы американскими телеканалами, корреспонденты которых постоянно выходят в эфир прямо с балконов, стараясь перекричать автомобильный трафик.

Всего под саммит созданы четыре пресс-центра: два - швейцарцами, куда могут войти все, кто получил аккредитацию, и по одному - российской стороной и американцами. Туда пускают только по отдельным спецпропускам. Например, российские журналисты не могут попасть в американский пресс-центр и наоборот.

Особое внимание СМИ привлекает также граффити с изображением Алексея Навального, появившееся в конце улице Лион напротив жилого массива. Автор портрета не известен, но внешне оппозиционер на себя абсолютно не похож и узнается только по характерному жесту - сложённому с помощью пальцев рук сердечку. Примечательно, что Навальный изображён рядом с самым знаменитым на западе борцом за свободу - Нельсоном Манделой. 

Усиленные меры безопасности пока ощущаются разве что в районе виллы «Ла Гранж», где состоится   саммит,  и  отелей, зарезервированных для официальных  делегации РФ и США. Гостинице Intercontinental, занятой американцами, внимания по понятным причинам местная полиция уделяет чуть больше, чем «российскому» Mandarin Oriental: Джо Байден прилетел в Женеву ещё днём 15 июня, из-за чего самолёту с частью российской делегации и журналистами пришлось около часа болтаться в воздухе, наматывая круги над Женевским озером. 

Оказавшись на швейцарской земле, российские чиновники проводили время в лучших традициях высокопоставленных командировочных: корреспондент «МК» встретил совершавшего вечерний променад вдоль озера начальника Генштаба Валерия Герасимова. Одетого в парусиновые штаны и бордовую футболку генерала, приехавшего участвовать в переговорах о стратегической  стабильности, сопровождала целая толпа помощников в строгих деловых костюмах. На улицах также можно встретить группки мускулистых молодых людей, в которых легко угадываются сотру ики ФСО. 

А ближе к вечеру 15 июня в Женеве приземлился самолёт с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым. Сам Владимир Путин в последние несколько лет избегает ночёвок не дома и визиты в близлежащие страны старается совершать одним днём. Тем не менее на всякий случай для него также заготовлены апартаменты в Mandarín Oriental.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]