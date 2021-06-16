Фото: кандидат в президенты в Перу Педро Кастильо (Getty Images)





Об этом сообщает Reuters.





Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.





Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.





Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.





Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.





Напомним, в среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.



