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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек

Правозащитные организации требуют прекращения уголовного преследования и немедленного освобождения тех, кого белорусское правосудие обвиняет в массовых беспорядках.


Это Александр Емельянович, Сергей Щитенко, Олег Кулеша, Николай Исаенко, Сергей Костюкевич, Борис Ляшкевич, Виталий Литвин, Глеб Романов, Даниил Хабовец, Александр Тимофеев, Вячеслав Трофимук.

Правозащитники отмечают, что послевыборные протесты в Беларуси носили мирный характер, но против людей были применены резиновые пули, водометы, шумовые гранаты. 
"Белорусский партизан"
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