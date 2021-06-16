Правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек
Правозащитные организации требуют прекращения уголовного преследования и немедленного освобождения тех, кого белорусское правосудие обвиняет в массовых беспорядках.
Это Александр Емельянович, Сергей Щитенко, Олег Кулеша, Николай Исаенко, Сергей Костюкевич, Борис Ляшкевич, Виталий Литвин, Глеб Романов, Даниил Хабовец, Александр Тимофеев, Вячеслав Трофимук.
Правозащитники отмечают, что послевыборные протесты в Беларуси носили мирный характер, но против людей были применены резиновые пули, водометы, шумовые гранаты.
"Белорусский партизан"
09:02 16/06/2021
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