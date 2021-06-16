Проект закона о защите суверенитета поступил в парламент
В основу законопроекта, которым вносятся изменения в три закона, положен декрет главы государства, подписанный 9 мая о передаче власти Совету безопасности в случае насильственной смерти главы государства.
Палате представителей Национального собрания предстоит рассмотреть изменения в закон, касающийся защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси, сообщили в парламенте.
"Сегодня в Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", – сообщили Sputnik в среду в нижней палате.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении"
Данный документ подготовлен с учетом предписаний декрета президента от 9 мая № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".
В парламенте не уточнили, когда в первом чтении начнут рассматривать данный проект закона. До закрытия весенней сессии осталось десять дней: 25 июня в Овальном зале правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов, и состоится закрытие сессии.
Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года подписал декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Согласно ему в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совбезу, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.
08:35 16/06/2021
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