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Расписание по минутам: в Белом доме раскрыли подробности встречи Байдена и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начнется в 14:35 в Женеве. Президенты будут говорить в библиотеке виллы Ле-Гранж.


Расписание американского президента опубликовал журналист The Oakland Press Марк Кэвит в своем Twitter.

Первым пунктом в графике Байдена стоит фотосессия с президентом Швейцарии Ги Пармеленом — 14:25. Затем две расширенные встречи с Путиным. Предполагается, что закончится саммит в 17:40.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча будет состоять из трех частей: встреч в узком составе и в расширенном составе и продолжения переговоров после перерыва на кофе.

В переговорах в узком составе помимо президентов будут участвовать глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
НН
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