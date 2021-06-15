Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал российский политолог Аббас Галлямов.





По его словам, само проведение конференции с участием Протасевича говорило о том, что власти Беларуси в принципе плохо понимали, зачем нужно данное мероприятие.





«Похоже, что у них есть ощущение тупика, и они действуют наобум», - убежден политолог.





В контексте связанных с акцией против Протасевича санкций пресс-конференция выглядела как попытка белорусского лидера Александра Лукашенко оправдаться, уверен Галлямов.





«Дескать, мы Протасевича не пытаем, и вообще он у нас сидит добровольно», - пояснил он.





Впрочем, Галлямов убежден, что в глазах и общества, и силовиков все происходящее выглядело «как желание Лукашенко вывернуться из того положения, в котором он оказался - Лукашенко продемонстрировал слабость».





23 мая Роман Протасевич был задержан в Минске. Пассажирский самолет его рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair неожиданно совершил принудительную посадку в столице Беларуси.





!4-го июня в Минске прошла пресс-конференция, организованная МИД РБ по ситуации с Ryanair, на которой Протасевич отрицал, что его пытают в СИЗО.