Лукашенко пытается выкрутиться из положения, в котором оказался – политолог о конференции с Протасевичем
Организованная белорусским МИД конференция по ситуации с Ryanair, в котором принял участие лично находящийся под следствием сооснователь признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, выглядела как неумелая попытка руководства республики оправдаться перед мировым сообществом.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал российский политолог Аббас Галлямов.
По его словам, само проведение конференции с участием Протасевича говорило о том, что власти Беларуси в принципе плохо понимали, зачем нужно данное мероприятие.
«Похоже, что у них есть ощущение тупика, и они действуют наобум», - убежден политолог.
В контексте связанных с акцией против Протасевича санкций пресс-конференция выглядела как попытка белорусского лидера Александра Лукашенко оправдаться, уверен Галлямов.
«Дескать, мы Протасевича не пытаем, и вообще он у нас сидит добровольно», - пояснил он.
Впрочем, Галлямов убежден, что в глазах и общества, и силовиков все происходящее выглядело «как желание Лукашенко вывернуться из того положения, в котором он оказался - Лукашенко продемонстрировал слабость».
23 мая Роман Протасевич был задержан в Минске. Пассажирский самолет его рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair неожиданно совершил принудительную посадку в столице Беларуси.
!4-го июня в Минске прошла пресс-конференция, организованная МИД РБ по ситуации с Ryanair, на которой Протасевич отрицал, что его пытают в СИЗО.
20:42 15/06/2021
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