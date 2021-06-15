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Израиль развернул по всей стране "Железный купол" и готовится к вспышке боевых действий

Армия обороны Израиля развернула систему противовоздушной обороны "Железный купол" по всей стране, в Израиле готовятся к новой вспышке боевых действий из-за марша евреев-ультранационалистов в Иерусалиме.

Фото – Abir Sultan, EPA

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Ситуация в палестинской сфере нестабильная, мы готовы к новой вспышке боевых действий", – заявил вчера, 14 июня, начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави, пишет news.liga.net.

Батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" размещены по всей стране, полиция приведена в состояние повышенной готовности.

Марш ультранационалистов в Старом Иерусалиме запланирован на сегодня, 15 июня. Он должен был пройти 10 мая, но был сорван ракетным обстрелом со стороны ХАМАС. Мероприятие будут охранять более 2000 полицейский.

В ХАМАС угрожают новой "кампанией по защите Иерусалима и мечети Аль-Акса" в случае, если марш будет проведен.

Израильские аналитики считают маловероятным возобновление ракетных обстрелов, но допускают запуск воздушных шаров со взрывными устройствами.

- Новая эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

- 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян.

- Израильские военные в ответ нанесли авиаудары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

- Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщает, что за время эскалации в Газе были убиты по меньшей мере 232 человека, в том числе более 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей.

- Официальные лица США уверены, что их преимущественно закулисное вмешательство помогло предотвратить наземное вторжение Израиля в сектор Газа.
Источник: Денис Юдин
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