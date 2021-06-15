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«В августе 2020 года мы победили — стали нацией — и эта мысль должна быть фундаментом»

Эксперт Аналитического центра «Стратегия», медиатор Виктория Василевич — о том, как избежать раскола в обществе, чем помочь политзаключенным, и как выжить, если не чувствуешь себя в безопасности.

«В августе 2020 года мы победили — стали нацией — и эта мысль должна быть фундаментом»
Виктория Василевич, фото из личного архива
— Почти год мы живем, каждый день узнавая новости о задержаниях, пытках, репрессиях. Многие из нас не чувствуют себя в безопасности. Задержать могут где угодно: дома, на улице, на работе, в частной сауне…

Как найти точки опоры, чтобы выстоять и выжить в нашей реальности, где журналиста сажают на 15 суток за БЧБ-шарф, оставленный в машине, а за тюльпан, возложенный к мемориалу Александра Тарайковского, 78-летнюю женщину штрафуют на сумму, эквивалентную 8,5 средним пенсиям? Что помогает лично вам?

— Мне помогает помощь другим. То, что ко мне люди обращаются с вопросами о том, как быть в этой экономической ситуации, как выживать, что будет дальше, к чему готовиться. Мне помогает учеба новой профессии, составление собственного плана будущего.

Я напоминаю себе, что каждая капля составляет море — каждый день нашей жизни и составляет Жизнь: в течение каждого нелегкого дня стараюсь поднимать глаза к небу, замечать красоту облаков и восходов или закатов (небо, особенно выдающееся над нами с прошлого года!).

Я произношу больше добрых эмоциональных слов в деловых контактах и получаю сильнейшее эмпатическую отдачу. Я учусь видеть в окружающих, чем еще могу быть им полезной. Я стараюсь встречаться вживую с людьми, с которыми в прежние годы я поддерживала только деловые контакты, часто дистанционные. У нас есть возможность обнять друг друга, посмотреть друг другу в глаза. И это нас выводит на иной уровень общения.

Я старательно пытаюсь не впускать в себя злость, агрессию и ненависть — учусь видеть в людях лучшее и апеллировать именно к этой светлой их части: нет людей с душами как сажа — во всех нас намешаны оттенки серого и белого, надо расчищать нас от страшного эгоизма, насеивающего ссоры и разногласия.

«Я предлагаю каждому осознанно сохранять свое мужество и достоинство — то самое главное, что мы открыли в себе. Именно это помогает мне выстоять, и я надеюсь, помогает другим, тем, кто слышит меня, кто приходит ко мне за советом, кто все чаще и чаще улыбается, глядя в будущее».

…Испытывать страх — нормально. Не надо его стыдиться. Страх в ходе любой агрессии — это неотъемлемое чувство здравомыслящего человека. Страх как доставшийся нам от предков часть инстинкта самосохранения должен быть. Совсем без него опасность для жизни повышается.

Только не надо допускать перехода здорового страха и осторожности в депрессивное состояние, не надо заполнять всего себя только страхом. Как контролировать? Давайте вспомним о том, что страх блокирует часть нашего мозга, которая отвечает за решение задач. Задачи же ставит перед нами каждый день. Заполняем мозг задачами — там не остается места страху.

Страх нужно уметь обуздывать или учиться этому осознанно. Каждый сам знает, как уберегать свой мозг от расширяющегося внутри страха, беспрерывно насаждаемого извне — надо потихоньку решать эти задачи, вытесняя его размышлением, поиском оптимального решения, совершенствованием навыков в решении каждодневных задач. Не упуская из вида и любую помощь политзаключенным или их семьям. Или даже животным.

Увеличивая поток доброты, мы наращиваем свою силу — силу Добра.

Что еще делать? Думать о будущих поколениях, о далеко идущих последствиях принимаемых нами сегодня — каждую минуту! — решений. Мы сейчас отстаиваем не только завтрашний день! Мы строим ту страну, которой Беларусь станет через 10, 50 и 100 лет!

Осознайте то, что действия и, скорее, бездействие наших предков, а затем и наше, в 1917,… 1937, 1986, 1994… привели к тому положению, в котором мы все сейчас оказались. Наше выученное бессилие, непокаяние в преступлениях, ненаказание преступников в прошлом привели в наше страшное, жестокое и нищее сегодня. И наши действия строят сейчас наше будущее, будущее следующих поколений.

Я говорю не только и не столько об опасных выходах на улицу с символикой, а о тех действиях, которые являются созидательными для самого человека: изучение языков, экономики, политологии, мирового опыта, налаживание контактов с широким количеством партнеров на всех континентах.

Информация, которую мы получаем из окружающей действительности, пугает, но если мы будем открывать глаза и уши и слышать то, что приходит к нам полезного из-за пределов нашей страны, мы будем генерировать другое будущее.

И еще давайте помнить о воспитании души в любви к людям. Человечество — это один организм. Плохо поступаешь с человеком — приводишь беду и боль к себе. Осознание того, что любовью можно добиться большего нежели оружием — это путь к миру и Свету. С достоинством. С уважением. С любовью.

Нужно оберегать себя от грубости, оскорблений и лжи. Говорят, если ложь повторять очень часто, она становится правдой. Именно потому и не следует впускать ее в себя, прочитывая или прослушивая, а затем еще и передавая дальше, пусть и с уничижающими комментариями. Нельзя допускать, чтобы это происходило.

Пропаганда льёт ушаты лжи, слушать ее и повторять, недопустимо, с моей точки зрения. А говорить о том, что является продуктом обдумывания, переживания, видения будущего — вот это важно.

Мы сеем зерна в землю с мыслью о том, что потом станем печь из них вкусные хлеба. Когда мы сеем, не будем думать о том, что засуха убьет посевы, или они источатся вредителями. И тогда нашему страху будет все меньше места внутри нас.

В августе 2020 года мы победили свою выученную беспомощность, превратив ее в достоинство, и эта мысль должна быть фундаментом и стройматериалом нашей уверенности в будущем нации.

— В соцсетях можно встретить столкновения, когда причиной конфликта становятся разногласия между белорусами, которые остались в стране, и нашими соотечественниками, которые уехали. И порой из уст тех, кто остался, звучит: мол, не надо нас поучать из-за границы и упрекать в бездействии, вы в безопасности, а мы — нет. С другой стороны, это может порождать чувство вины у тех, кто вынужден был бежать из страны. Как, по-вашему, возможно избежать раскола в обществе?

— Во-первых, раскола нет. Есть эмоции, которые прорываются с обеих сторон, причем они оправданны, потому что люди, особенно те, кто живет в Беларуси, очень сильно зажаты эмоционально. Поэтому понятно, что прорывается в ответ негативное, когда условия жизни за рубежом легче, с точки зрения эмоциональной, нежели у нас. Но раскола нет.

Его нельзя допускать и дальше, потому что наша сила в солидарности и любви. Ни в коем случае нельзя злиться друг на друга, потому что кто-то, по нашему мнению, делает что-то неправильно. Злость увеличивает армию нашего врага, с которым мы боремся.

Мы боремся за свет, за чистоту нашей страны, за право, за добропорядочность, за открытые отношения, за все то, что вылилось на наши улицы с августа по октябрь прошлого года. То, что мы увидели среди прекрасных людей всех возрастов, должно стать мерилом, маркером того, что мы делаем дальше.

Сегодня важно быть солидарным с теми, кто пытается что-то строить здесь, в нашей стране, и с теми, кто, находясь за рубежом, привлекает силы и средства для того, чтобы освободить политзаключенных в нашей стране или другим образом повлиять на жизнь конкретных людей или ситуацию.

Быть солидарными с теми, кто пишет письма заключенным, с теми, кто говорит с вашей точки зрения неправильные вещи относительно будущих действий и событий, но кто так же, как и вы, стремится к тому, чтобы страна стала правовой и осталась суверенной и независимой.

Мы разные, но все мы хотим, чтобы наша страна была свободной и красивой. Мы имеем право хотеть по-разному. Каждый из нас имеет право делать то, что считает нужным вместе с той когортой людей, кто считает похожим образом или так же. И любые ссоры между этими группами людей ведут к ослаблению позиции общества, которую мы представляем — общества, настаивающего на соблюдении законности, на возвращении гарантированных прав и свобод.

Мы должны объективно подходить к тому, что пилоты, садящиеся в самолет и летящие на репетицию праздничного парада, имеют право выполнять эту работу, потому что, если они не будут этого делать, наше белорусское небо останется без умелых пилотов и без самолетов.

Ребята, погибшие в Барановичах, ценой своей жизни защитили людей на земле. Они не думали о том, кого они защищают. Уверена, у них не было на это времени. Но их внутренняя суть, которую они проявили в последнюю минуту жизни, показала всю их настоящую человеческую суть. И неважно, к какой когорте до этого они принадлежали.

Они показали всем нам кто может видеть, что не надо давать «черных меток» — надо способствовать проявлению людьми лучшего, что в них есть. А не наоборот, как это делается в нашей стране уже много лет.

Нельзя увеличивать количество зла, ненависти и агрессии. Иначе мы вредим нашему общему делу — последовательному освобождению от беззакония нашей страны.

В августе 2020 года мы победили самих себя, свою разобщенность, свою привычную «хатаскрайность», и эта мысль должна быть стройматериалом нашей уверенности в том, что делаем, главной мачтой на корабле… Путь назад невозможен, потому что вспять историю не повернуть.

Главная победа — это формирование народа и нации с достоинством в душе, а это достоинство формирует наш запрос на образованность, на культуру. Осознание недопустимости раскола и внутреннее единство новой белорусской нации удержит нас от раскола и впредь.

Нас не раскололи на православных и католиков, на бело-красно-белых и красно-зеленых (хотя «убийство» прежнего белорусского флага действующее силовое управление совершило автозаками и кровью, пролитой в них), нас не раскололи на уехавших и оставшихся — нацию искусственно уже не расколоть. Но нам нужно постоянно помнить об этом, быть воздержанными, мудрыми и стратегически продуманными.

— В условиях правового дефолта что мы можем сделать для того, чтобы помочь политзаключенным и потерпевшим от политического преследования по административным делам, если законные способы не действуют?

— Мы должны помнить о том, что нашим постоянным требованием является требование освобождения всех политзаключенных — как признанных, так и не признанных таковыми, но брошенных в тюрьмы за то, что посмели требовать осуществления своих прав в Беларуси.

Как помочь тем, кто томится сейчас в застенках? Не застенки, не стены пытают этих людей. Невыносимые условия содержания создают люди. Остановить «надзирателей» с садистскими наклонностями могут только их коллеги. Я уверена, такие офицеры есть.

Да и начать с себя может каждый — вести себя согласно требованиям действующего белорусского законодательства должен каждый человек, тем более имеющий отношение к пенитенциарной системе и любым силовым органам.

То немногое, чем мы прямо можем влиять на ситуацию с политзаключенными, это рассказывать — не набрасываясь, не агрессивно, сдерживая и растворяя в себе накипающую злость, с юридическим знанием сути вопроса — тем, кто причастен к условиям содержания наших родных, друзей и соседей, насколько они — люди в погонах — нуждаются в исполнении закона, насколько их избавлением станет простое выполнение своих должностных инструкций.

У людей в застенках есть свои чаяния. Узнавать их, помогать им — и есть наша каждодневная маленькая помощь. Письма в тюрьмы — это глоток воздуха для узников. Поддержка их родных, особенно в какой-то мере беспомощных — это наша ответственность.

А еще, на мой взгляд, общество пришло к пониманию своей вины за непокарание виновных в страшных преступлениях в прошлом, и оно уже не допустит повторения катастрофической ошибки. Виновные попадут по суд человеческий для их же и общей исторической пользы.

Это должно быть осознано каждым гражданином нашей Беларуси уже сейчас, сегодня. Закон будет один для всех: и сейчас, и в будущем. Будем каждый своими маленькими достижениями каждого дня приближать этот миг.
Источник: Татьяна Гусева, gazetaby.com
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