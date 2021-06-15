На Польшу осуществили масштабную кибератаку





На Польшу совершена широкомасштабная кибератака, которая коснулась правительственной инфраструктуры, сообщает Korrespondent.net. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента с целью обсудить нападение, пишет издание Wiadomosci.





Отмечается, что атака была "беспрецедентной" и затронула ряд государственных деятелей и институтов республики.





"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.





Уже известно, что произошла утечка данных канцелярии премьер-министра из-за того, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.





Дворчик заявил, что были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях его и его супруги.





До этого стало известно, что хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts.





Также писал, что производитель мяса JBS заплатил хакерам РФ $11 млн. Корпорация решила заплатить выкуп, "чтобы предотвратить потенциальные риски для клиентов".