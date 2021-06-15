На Польшу осуществили масштабную кибератаку
Хакерская атака была направлена на представителей властей страны, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты.
На Польшу совершена широкомасштабная кибератака, которая коснулась правительственной инфраструктуры, сообщает Korrespondent.net. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента с целью обсудить нападение, пишет издание Wiadomosci.
Отмечается, что атака была "беспрецедентной" и затронула ряд государственных деятелей и институтов республики.
"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.
Уже известно, что произошла утечка данных канцелярии премьер-министра из-за того, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.
Дворчик заявил, что были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях его и его супруги.
До этого стало известно, что хакеры взломали систему производителя видеоигр Electronic Arts.
Также писал, что производитель мяса JBS заплатил хакерам РФ $11 млн. Корпорация решила заплатить выкуп, "чтобы предотвратить потенциальные риски для клиентов".
18:23 15/06/2021
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