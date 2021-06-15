"Управление поведением (информационно-психологическим откликом) человека на события осуществляется по следующей цепочке/уровням: 1. управление мышлением; 2. управление размышлениями; 3. управление мыслями. (цепочка немного упрощена, но адекватна в контексте данного поста)", - поясняет эксперт на своей странице в Facebook.





Егор Лебедок рассказал, что управление мышлением осуществляется посредством образования в широком смысле, причем происходит это от рождения до конца жизни.





Что касается управления мыслями - то "это в данном определении система краткосрочной манипуляции информацией (дискредитация источника, выпячивание плюсов и сокрытие минусов, навешивание ярлыков и целое множество других приемов)...





Если перестроить свое мышление сложно, то усвоить методы манипуляции легко, а за примерами далеко ходить не нужно - включить БТ, РТР и т.д. - это просто кладезь типовых примеров (в интернете они, конечно же, тоже в изобилии)".





Эксперт отмечает, что в популярных книгах по действиям в условиях информационно-психологического противоборства нередко упускают второй пункт - управление размышлениями, которое также называют управлением повесткой дня.





"Возможно многие уже обратили внимание, что с февраля вбросы эмоционально окрашенной и значимой информации Лукашенко происходят в пятницу и субботу (покушение, обмен коровками на рынке, из недавнего отставка Шеймана и так далее). Делается это как раз в рамках управления повесткой дня, то есть тем, над чем людям думать в выходные.





В выходные снижается уровень использования интернет: люди чаще общаются вживую, заняты детьми, домашними делами. И вброс контрастной информации перед выходными создает тему для оффлайн общения в банях, песочницах, на шашлыках и т.п.





Это же является превентивной мерой по снижению воздействия информации оппонентов, если вдруг она появится в выходные, когда госпропаганда тоже на шашлыках и в банях. Не важно - позитивно или негативно она обсуждается, важно что обсуждается эта информация, а не оппонентов", - пишет Егор Лебедок, отмечая, что это лишь один из примеров воздействия.





Эксперт отмечает, что "СМИ (зависимые и независимые) будут любой вброс Лукашенко цитировать и распространять (хоть про собачку, хоть про декрет о смерти), потому как это как бы новость, а работа СМИ - преподносить новости людям. Т.е. все СМИ с большего живут по повестке дня, формируемой Лукашенко. Но если СМИ от этого отойти не могут, то людям это совсем не обязательно делать".





В связи с этим Егор Лебедок пишет: "для рационального пребывания и суждений в условиях интенсивного информационно-психологического воздействия настоятельно рекомендую всем перейти на формирование своей повестки дня.





Это делается очень просто в организационном плане: вместо чтения всех новостей на порталах, каналах, соцсетях, у блогеров (даже если вы им полностью доверяете или красиво преподносят), читайте новости с разнесением по времени и тематически.





Например, в понедельник - сугубо новости экономики, во вторник - политики, в среду - день без новостей вообще (посвятите любимым людям и делам), в четверг - социальная тема, в пятницу - военная безопасность, в субботу - анализ новостей за неделю, в воскресенье - выходной. Это пример лишь, дни и темы можно менять как угодно, важен просмотр новостей не всех подряд, но посредством поиска по текущей теме за 7 истекших дней, а не за день".





По его мнению, через месяц практикования такого подхода снизится реакция "на эмоционально окрашенные новости, которые важны для манипулятора".





Эксперт дал еще несколько советов: "Чем более эмоциональной является для вас новость (вызывает гнев и т.п.), тем дольше должна быть у вас выдержка по реакции на нее, т.е. подождать перед комментированием, репостом и т.п., потому как за время может ситуация проясниться, быть опровержение, и т.д.





Управление своими эмоциями - это также хорошая защита в условиях информационного воздействия, которое во многом и направлено на эмоциональную сферу и сферу базовых установок, заложенных на стадии управления мышлением (хорошие эмоции тратьте на родных и близких, негативные переводите в самоорганизацию, целеустремленность и другие конструктивные русла)".





Егор Лебедок уверен, что "формирование своей повестки дня также сделает ваше мышление более системным, что очень важно в условиях нарастания подавления независимых СМИ, аналитических центров, блогеров и других центров подачи информации о делах в Беларуси.





Проще говоря, система Лукашенко движется к монополизации информации о жизни в стране, в которой будут красивые циферки и слова, а разъяснить их и показать что они значат на самом деле - будет некому, кроме вас самих".